برنامه دانشگاه خواجه نصیر برای حمایت از طرح های ویژه

دکتر مهدی احسانیان درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از پروژه های ویژه حمایت می کند.

وی ادامه داد: پروژه های ویژه، پروژه هایی هستند که با توجه به دیدگاه‌های پژوهشی جدیدی که وجود دارد، قرار است با هدف محصول محوری در مرزهای دانش حرکت کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با بیان اینکه این پروژه های پژوهشی در زمینه های مختلف هستند، افزود: به عنوان مثال یکی از معضلات در کشور ما در زمینه آموزش وسایل نقلیه است برهمین اساس تصادفات زیادی رخ می دهد .

وی افزود: بنابراین دانشگاه خواجه نصیر یک طرحی ارائه داده و با شرکت واحد قرارداد منعقد کرده که براساس آن رانندگان اتوبوس های شهری و خارج از شهر در آزمایشگاه مجازی که دانشگاه برای رانندگان ایجاد کرده، به صورت مجازی با حوادث مختلف آشنا شوند و یک گواهی نامه نیز دریافت می کنند که این آموزش های مجازی بسیار مورد استقبال رانندگان قرار گرفته است .

احسانیان افزود: درحال حاضر 40 نفر متقاضی طرح های ویژه دانشگاه شدند که تا آخر اسفند 10 طرح انتخاب شده و از آنها حمایت می شود در حال حاضر حمایت از 4 طرح به صورت قطعی شروع شده است .

وی ادامه داد: این چهار طرح در زمینه های مختلف هستند یکی از طرح ها در زمینه ایمپلنت‌های مختلفی است که برای افراد نابینا و کم بینا قرارداده می شود، همچنین طرح دیگری در خصوص اثرات دارو موادی است که رانندگان مصرف می کنند و از طریق وایرلسی که به مرکز وصل شده اخطار لازم را به راننده ارایه می شود.

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: طرحی نیز در خصوص شبیه سازی پس لرزه است که در منازل استفاده می شود و دانشکده عمران دانشگاه این طرح را پیگیری می کند.

وی با اشاره به شاخص‌هایی که براساس آن این طرح‌ها پذیرش می شوند، گفت: برای پذیرش این طرح ها هم مجری طرح باید دارای شاخص هایی باشد و هم خود طرح.

احسانیان افزود: مجریان طرح باید افرادی باشند که سابقه پژوهشی خوبی داشته و طرح را به صورت مشارکتی ارایه کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیرالدین افزود: خود طرح باید محصول محور باشد، یک مشکل اساسی را حل کرده و تجاری سازی شود و یک مصرف کننده داشته باشد و اینکه دریک مجله معتبر علمی چاپ شود.