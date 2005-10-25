گزينش من به عنوان روشنفكر برتر به واسطه ديدگاههاي سياسي من است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" انتخاب چامسكي به خاطر انتقاد از سياستهاي آمريكايي در 40 سال گذشته و همچنين انتقاد از جنگ ويتنام داراي آوازه اي جهاني است . وي به عنوان روشنفكري مردمي و ملي بار ديگر اذهان و افكار عمومي جهانيان را به سوي نقش جامعه روشنفكري در اصلاح جامعه جهاني معطوف كرده است.

اين انتخاب همچنين مي تواند اين پيام را به جنگ طلبان جهان بدهد كه قاطبه افكار عمومي و مسير كلي وجدانهاي آگاه در جهان رو به سوي اصلاح به شيوه گفتمان است.

گرچه ممكن است برخي اين انتخاب را به خاطر تخصص اين انديشمند آمريكايي در حوزه فعاليت دانشگاهي اش به عنوان استاد زبانشناسي بدانند اما خود وي در گفتگو با خبرنگار "مهر" اين انتخاب را عمدتاً ناشي از نوشته هاي سياسي اش مي داند كه در آنها سياستهاي جنگ طلبانه آمريكا را به باد انتقاد گرفته است.

وي در اين باره مي گويد : "كار حرفه اي مهم عمدتاً براي حرفه اي شناخته شده است و اين انتخاب نيز از قرار معلوم نه به خاطر كار حرفه اي ام بلكه به سبب مكتوبات سياسي ام مي باشد".

به گزارش "مهر"، اظهارات چامسكي كه وابسته به طيف مخالفين مي باشد به شدت در محافل عمومي و رسانه هاي بزرگ مورد بي مهري قرار مي گيرد به طوري كه رسانه ها هرگز آن طور كه بايد ديدگاههاي وي را منعكس نمي كنند و همين امر سبب شده است كه نظريات وي آن طور كه در فراسوي مرزها شناخته شده است به دليل سانسور در داخل آمريكا شناخته شده نباشد.

اين پروفسور آمريكايي به خبرنگار "مهر" گفت : تا آنجا كه من مي توانم درك كنم و بفهمم در اين كار تنها يك بعد و جنبه جالب وجود دارد و آن نكته كه در روزنامه اصلي اسرائيل يعني هاآرتص مطرح شد اين است كه اين انتخاب چگونه پوشش داده خواهد شد. تصور من اين است كه در بوستون ، در جايي كه ليبرال ترين شهر آمريكاست و در آن ليبرال ترين روزنامه هاي كشور به چاپ مي رسد ( و در اينجا من براي مدت 40 سال است براي سردبيران و سايرن شناخته شده هستم) اين مساله پوشش داده نخواهد شد . آنها صرفاً بطور مداوم داستان " پسرهاي محل كار جالب و خوبي كرده اند" را بويژه در دانشگاهها ، نشريات و يا در راديو ملي منتشر خواهند كرد ، اما در حقيقت تصور مي كنم كه در جاي ديگر اين مساله به گونه اي كه در حال حاضر است طرح خواهد شد مثلاً در يك ايستگاه راديو عمومي ملي NPR در ويسكانسين جايي كه امروز صبح يك ساعت در آنجا مصاحبه داشتم قضيه به همين منوال خواهد بود".

وي گفت : اگر اين مساله درست از آب دربيايد همانطور كه تا كنون اين طور بوده است اين حامل پيام جالبي در باره فرهنگ روشنفكري و خرد ورزي آمريكا بويژه در طيف چپ ليبرال خواهد بود.

به گزارش "مهر" ، براساس نظرسنجي به عمل آمده در سطح بين‌المللي، نوام چامسكي، استاد زبانشناسي و مبدع تئوري گرامر گشتاري در حالي كه در دهه‌ 70 عمر خود به سر مي‌برد، مشهورترين و پرآوازه ‌ترين روشنفكر از نظر عموم مردم در سطح جهان است.



چامسكي كه از منتقدان مهم سياست خارجي آمريكا بوده است، توانست در نظرسنجي بين‌المللي نسبت به افرادي چون امبرتو اكو، ريچارد اوكينز، اسلاو هال و كريستوفر هيتچنز بيشترين آرا و نظرات موافق را از آن خود كند. بيش از 20 هزار نفر از سراسر جهان براي انتخاب يك روشنفكر از ميان يك ليست 100 نفره در اين نظرسنجي شركت داشتند.

به گزارش "مهر"، در اين نظرسنجي چامسكي توانست 4800 راي را از آن خود كند و پس از او امبرتو اكو با 2500 راي قرار دارد. راي دهندگان بيشتر از آمريكا و انگليس بودند. پنج روشنفكري كه در اين نظرسنجي توانستند بيشترين نظرهاي مثبت را از آن خود كنند، عبارتند از: 1- نوام چامسكي، استاد زبانشناسي و منتقد برجسته سياست خارجي آمريكا 2- امبرتو اكو نويسنده و استاد دانشگاه 3- ريچارد داوكينز، استاد استنباط عمومي از علوم در دانشگاه آكسفورد 4- واسلاو هال، رهبر انقلاب و رييس جمهور پيشين جمهوري چك 5- كريستوفر هيتچنز، روزنامه نگار و نويسنده جنجالي طرفدار جنگ عراق.