زنجانی های منتظر هوای سرد باشند/بارش 8 میلی متر ی در زنجان

سونا صرفی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت دمایی استان زنجان در سه روز آینده اشاره کردو افزود: دمای زنجان تا روز چهارشنبه سرد می شود.

وی به گرمترین و سردترین مناطق استان در 24 ساعت گذشته اشاره کردو اظهار داشت: زنجان با 5 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و آببر با 12 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان بودند.

مسئول هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی زنجان 4 درجه سانتیگراد زیر صفر است که نسبت به دیروز در همین ساعت تغییری نداشته است.

صرفی به وضعیت جوی استان در 24 ساعت آینده اشاره کردو یادآورشد: از امروز بعد از ظهر افزایش ابر را در آسمان زنجان خواهیم داشت و از اواخر امشب بارش برف در استان شروع می شود.

وی اظهار داشت: بارش برف در استان تا صبح روز چهارشنبه در زنجان ادامه داردو بعد از ظهر سامانه بارشی از استان خارج می شود.

مسئول هواشناسی استان زنجان به بارش برف در دو روز گذشته در استان اشاره کردو گفت: میزان بارش در زنجان 8 میلی متر بوده که بیشترین بارش برف مربوط به شهرستان خرمدره با 10 میلی متر بوده است.