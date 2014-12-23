آینده بازار نفت به روایت رویترز

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز گزارش داد: با طولانی شدن روند کاهش قیمت نفت طبق ارزیابی تحلیلگران دو اتقاق خواهد افتاد. در سناریوی اول می تواند عربستان را به قدرت نفتی در اوپک مبدل کند و همچنین این کشور را به اهداف ژئوپولتیکی و اقتصادی خویش برساند.

سناریوی دوم می تواند بازار جهانی نفت را به سمت شرایط بازار رقابتی پیش ببرد که در آن قیمت نفت توسط هزینه های تولید با سود پایین قیمت گذاری شوند تا اینکه عربستان یا اوپک پا به عرصه قیمت گذاری بگذارند. البته این سناریو بعید به نظر می رسد اما کم و بیش از دو دهه گذشته یعنی از سال 1986 تا 2004 به این سمت حرکت کرده است.

تحلیلگران مطمئن هستند که بازار جهانی نفت مدت ها بدون تغییرات سپری خواهد شد و شاهد انتقال قدرت از اوپک به بازار رقابتی خواهیم بود.