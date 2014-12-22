تاثیر ناوگان اتوبوسرانی در آلایندگی هوای اصفهان/معرفی ارگانهای متخلف

بابک صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با توجه به شکایات متعدد اصفهانی ها از آلودگی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری اظهار داشت: یکی از مهم ترین مسایل مطرح در طرح جامع کنترل آلایندگی اصفهان کنترل سرویس های حمل و نقل شهرداری مانند اتوبوسرانی است.

وی افزود: به دلیل عدم در نظر گرفتن اعتبارات لازم در سنوات گذشته بودجه لازم برای نوسازی اتوبوسرانی اصفهان در نظر گرفته نشده بود و این ناوگان به دلیل فرسودگی تاثیر زیادی در آلودگی هوای دارد.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط‌ زیست استان اصفهان تاکید کرد: امسال محیط زیست به شهرداری به طور جدی برای نوسازی این ناوگان تذکر داده است و قرار است بیش از ۲۰۰ سرویس جدید به این ناوگان اضافه شده شود که تاکنون ۵۰ اتوبوس تعویض شده است.

وی ادامه داد: از سویی محیط زیست استان به شهرداری تاکید کرده است تا هرچه سریع تر فاز یک متروی اصفهان از خیابان کاوه تا شهرک قدس (عاشق آباد) راه اندازی شد ضمن اینکه این ارگان باید طول خطوط "بی آر تی" را نیز بیشتر کند.

کم کاری صداو سیما در زمینه اطلاع رسانی و آموزش به مردم برای کاهش آلایندگی

صادقیان با انتقاد از اینکه طرح زوج و فرد در روزهای آلوده اصفهان اجرایی نشده است، تاکید کرد: همچنین همکاری صداوسیما در زمینه آلودگی و دادن هشدارها و آموزش های لازم به مردم کم است و در راستای فرهنگسازی در این زمینه کم کاری کرده است.

وی درباره تاثیر طرح جامع کاهش آلودگی در کیفیت هوای اصفهان افزود: درباره این طرح ذکر این نکته ضروری است که اگر دستگاه های مطرح در این طرح با ما همکاری لازم را نداشته باشند به مشکل برمی خوریم.

ارگانهای سرپیچی کننده از طرح جامع به رسانه ها معرفی می شوند

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط‌ زیست استان اصفهان با اشاره به برخورد قاطع و جدی محیط زیست با ارگان هایی که طرح جامع را اجرایی نکنند، گفت: برخی از دستگاه های استان اصفهان در زمینه این طرح ضعیف عمل کرده اند که با برگزاری جلسه با دستگاه های نظارتی استان، نماینده مدیریت بحران و بازرسی استانداری مدیران دستگاه های مربوطه احضار و تذکرهای لازم به آنها داده شده است.

وی ادامه داد: محیط زیست اصفهان با کسی تعارف ندارد و هرکدام از ارگانها که به دستورالعمل طرح جامع عمل نکنند علاوه بر برخورد قضایی و حقوفی به رسانه ها معرفی می شوند همانگونه که آلودگی فولاد مبارکه که در سال جاری بار دیگر در لیست صنایع آلاینده قرار گرفت از طریق رسانه های عمومی اعلام شد.

صادقیان با انتقاد از عملکرد آموزش و پرورش در زمینه اطلاع رسانی عملکردهای لازم در زمان آلودگی به مدارس استان تصریح کرد: در هوای آلوده سال جاری اصفهان شاهد گردش کودکان در شهر و بازی در محوطه مدارس بودیم در حالیکه محیط زیست و اداره بهداشت استان به آموزش و پرورش هشدارهای لازم در این زمینه را داده بود که کودکان نباید از محیط کلاس خارج شوند و انجام فعالیت های ورزشی نیز ممنوع است.