افزايش تدابير مشترك تهران و رياض در راستاي حمايت از قدس شريف

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزير امور خارجه كشورمان در اين ديدار با ارزيابي مثبت از مناسبات دو كشور ، تحولات و اوضاع منطقه را سرنوشت ساز قلمداد كرده و تبادل نظر و رايزينهاي دو كشور بزرگ را در چارچوب اهداف مشترك رهبري و دولت دو كشور بسيار حائز اهميت دانست.

متكي با اشاره به متانت روابط دو كشور تصريح كرد: همكاريهاي دوجانبه ، مسائل منطقه اي بويژه عراق و مسائل نفت و اوپك و كنفرانس اسلامي محورهاي اساسي مشترك براي رايزيني هاي دو كشور بوده كه همواره مي تواند در پرتو منافع و اهداف مشترك مورد مشورت قرار گيرد.

وزير امور خارجه كشورمان با تشريح مسئوليت هاي اسلامي دو كشور در ارتباط با تحولات فلسطين اظهار داشت: رويكردهاي خصمانه اسراييل نسبت به مردم فلسطين و مسجد الاقصي رو به تزايد است. اين امر مي طلبد تا تدابير مشترك در راستاي حمايت از قدس و موجوديت آن مضاعف گردد.

وزير امور خارجه كشورمان با تبيين نقش جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي در ارتباط با تحولات عراق افزود: نقش دو كشور ايران و عربستان همواره مهم و اساسي است. ما اعتقاد داريم نقش دو كشور در حمايت از اراده مردم عراق و مقابله با مشكلات فراروي عراق بسيار مهم مي باشد.

وي با ارايه ارزيابي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تحولات عراق گفت: جمهوري اسلامي ايران بر اين اعتقاد است پيام دوستي و حمايت همسايگان از مردم عراق و پروسه سياسي مي تواند تامين امنيت و ثبات منطقه و خروج نيروهاي خارجي را تسريع بخشد.

وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به روز قدس اظهار داشت: جنايات صهيونيستي در اراضي فلسطين استمرار داشته است. همزمان با اين روند شگردهاي رژيم صهيونيستي براي عادي سازي با كشورهاي اسلامي بمنظور تحقق اهداف و آرزوهاي خود به اشكال گوناگون ادامه دارد.

اسامه السنوسي نيز ضمن ابلاغ سلام و درودهاي گرم سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان سعودي به همتاي ايراني خاطرنشان ساخت: مايه افتخار اينجانب است به نمايندگي پادشاهي عربستان سعودي در جمهوري اسلامي ايران ماموريت يافتم . ما اعتقاد داريم كشور برادر جمهوري اسلامي ايران داراي تمدن و تاريخ كهنسال است و اينجانب حامل دستورات رهبري و دولت عربستان براي تقويت و بهبود روابط با جمهوري اسلامي ايران هستم .

سفير عربستان سعودي با اشاره به موقعيت جمهوري اسلامي ايران در منطقه اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران در قبال تحولات منطقه همواره حكمت و درايت خود را نشان داده است و اتحاد كشورهاي اسلامي در كنار جمهوري اسلامي مي تواند راه گشايي حل بسياري از مشكلات جهان اسلام باشد.