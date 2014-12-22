سرمایه گذاران جعلی و فاقد توان مالی معضل اصلی حوزه گردشگری استان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین حق پرست دوشنبه در کارگروه گردشگری شهرستان سراب با بیان اینکه میزان اعتبارات تخصیصی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با میزان انتظارات و مطالبات عمومی از این سازمان همخوانی ندارد اظهارکرد: قانوگذار به این سازمان به عنوان سازمان نظارتی و برنامه ریزی نگاه کرده و اجرا وظیفه ذاتی این سازمان نیست.

این مقام مسئول در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی استان، تحریم ها را فرصتی برای شروع نهضت سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور عنوان و تصریح کرد: سرمایه گذاران جعلی و فاقد توان مالی به عمده ترین معضل سازمان گردشگری تبدیل شده اند چرا که هدف آنها از ورود به حوزه سرمایه گذاری در بخش گردشگری فقط دریافت وام های میلیاردی است.

وی از آمادگی اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان برای همکاری و ارایه طرح های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز برگزاری جشنواره بزرگ لبنیات در سراب در تابستان سال آینده خبرداد و گفت: لبنیات سراب شهرت بالایی دارد و به جا و شایسته است تا با برگزاری اینگونه جشنواره و تهیه و ارایه لبنیات سالم و عاری از مواد تقلبی در این زمینه به رونق اقتصاد منطقه کمک کرد.

حق پرست با بیان اینکه شهرستان سراب با ۱۷۰اثر تاریخی ثبت شده و نشده به عنوان یکی از شهرهای مستعد استان برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری است، افزود: ۷۱ اثر ثبت شده در سراب شامل ۱۲بنای تاریخی، دو کتیبه برجای مانده از دوران اورارتویی است که متاسفانه برای معرفی این شهرستان تاریخی آنگونه که باید، اقدامات جدی و موثری صورت نگرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود از کمبود اعتبارات مجموعه تحت مدیریت خود را یکی از مشکلات اساسی این اداره کل عنوان و خاطر نشان کرد: متاسفانه انتظارات و مطالباتی که از ما می شود با میزان اعتبارات تخصیصی همخوانی ندارد.

تمرکز زدایی در حوزه گردشگری استان ضروری است

فرماندار سراب نیز در این جلسه از احصاء ۱۸مورد فرصت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری این شهرستان خبر داد و گفت: کمک به مرمت و بازسازی بازار و نیز تکمیل و آسفالت مسیر یکهزار و ۲۰۰ متری دسترسی به آبگرم اردها حداقل خواسته ما از سازمان گردشگری است.

سید محمد عابدی با اشاره به وجود ظرفیت های گردشگری بالا در شهرستان هایی مانند سراب، بر لزوم تمرکز زدایی در این حوزه تاکید و تصریح کرد: مسیر تورها و بازدید های گردشگری علمی دانشگاه ها نباید صرفا در تبریز خلاصه شود بلکه شهرستان ها نیز نباید از آن محروم بمانند.