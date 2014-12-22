گزینه های فلسطین در صورت ناکامی در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رامی الحمدالله نخست وزیر فلسطین اظهار داشت: در صورتی که پیش نویس تشکیل کشور فلسطین در شورای امنیت به سرانجام نرسد تشکیلات خودگردان فلسطین گزینه های دیگری در اختیار دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: از جمله این گزینه ها پیوستن فلسطین به سازمان های بین المللی از جمله دادگاه جنایی بین المللی و به جریان انداختن مقاومت مردمی فلسطین است.

رامی الحمدالله خاطرنشان کرد: با وجود آنکه آمریکا اعلام کرده است پیش نویس فلسطین در شورای امنیت را وتو خواهد کرد اما ما همچنان امیدواریم واشنگتن پایان اشغال اراضی فلسطین توسط اسرائیل را ظرف دو سال تایید کند.