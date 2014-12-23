دیدار رایزن فرهنگی با پرفسور حمکا حق رئیس سازمان «بیت المسلمین»

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۷ آذر ۹۳،حجت الله ابراهیمیان رایزن فزهنگی ج.ا.ایران، با پرفسور دکتر حمکا حق در محل دفترشان در پارلمان اندونزی دیدار و گفتگو کرد. پرفسور حمکا حق با تلاش رایزنی فرهنگی همراه ۷ نفر از شخصیت های اندونزیایی در همایش «جریان های تکفیری و افراطی از دیدگاه علمای اسلام» که اخیرا در شهر مقدس قم با اشراف آیت الله مکارم شیرازی برگزار گردید، شرکت نمود.

در ابتدا پرفسور حمکا حق که خود استاد تمام دانشگاه اسلامی علاء الدین ماکاسار در رشته علوم اسلامی می باشد، اظهار داشت: «ما فکر می کردیم ایران بعد تحریم، کشوری عقب مانده شده است. اما حقیقتا با دیدن ایران شگفت زده شدم. وضعیت ظاهر شهر تهران و قم مرا متعجب نمود. در ایران علمای سنی و شیعه را دیدم که به راحتی تعامل داشتند و روابط حسنه ای بین آنها برقرار بود.

عضو پارلمان اندونزی در خصوص دیدار خود و هیأت همراه با رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: «ساده زیستی، دست پاکی همراه با هیبت معنوی در رهبر ایران مشهود بود. او را بالاتر از پاپ یافتم.»

وی در ادامه گفت: «صلوات های مکرر ایرانیان نشان دهنده اوج محبت شان به نبی محمد (ص) و اولاد ایشان می باشد و ما هم در اندونزی از محبان اهل بیت (ع) هستیم.»

این استاد دانشگاه گفت: «چه طور همه مسیحیان متحدند ونمی گویند که ما کاتولیک یا پروتستان هستیم. ما همه باید متحد باشیم و قدرت واحده را تشکیل دهیم.»

وی در ادامه کتب امام خمینی و علمای شیعه را خواستار شد و اظهار داشت: « ما با مطالعه این کتاب ها قصد داریم سوء تفاهم را از بین ببریم. چون افرادی در رسانه ها هستند که به دنبال شیطنت و ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی هستند.»

پرفسور حمکا حق تصریح کرد: «سازمان بیت المسلمین که خود رئیس این سازمان هستم، نهادی است که علمای سازمان محمدیه و نهضت العلماء در آن جمع شده اند و هدف از ایجاد آن تسهیل تسامح و تحقق وحدت ملت اندونزی است به طوری که هدف مان این است که اسلام معتدل را به مردم منعکس کنیم و ما در این سازمان به دنبال همزیستی مسالمت آمیز میان شیعیان و اهل تسنن نیز هستیم.»

ابراهیمیان در ادامه ضمن تشکر از نقطه نظرات مثبت ایشان در خصوص ایران، وحدت جهان اسلام و آینده مسلمین، اتصریح کرد: «شایسته است با پشتوانه در سازمان بیت المسلمین ارتباط علما میان ایران و اندونزی در قالب کمیته علما برقرار گردد.»

پرفسور حمکا حق، در پاسخ به این پیشنهاد گفت: « ما در سازمان بیت المسلمین این آمادگی را داریم که مسوولیت ایجاد این کمیته را شامل علمای ایران و اندونزی جهت تعاملات بیشتر به عهده بگیریم.» در این خصوص مقرر شد پس از بررسی های لازم توسط رایزنی فرهنگی، اقدامات عملی در این خصوص انجام پذیرد.

واحد خبر و اطلاع رسانی رایزنی فرهنگی