به گزارش خبرگزار مهر، "نیلسون کوریا" پس از خروج از ساختمان باشگاه پرسپولیس، در خصوص آخرین وضعیت خود اظهار کرد: هنوز هیچ چیزی مشخص نیست زیرا باشگاه نه پولی دارد که پرداخت کند و کسی در آن هست تابه کارها رسیدگی کند.
وی که امشب قرار است به پرتغال باز گردد، در پاسخ به این سوال که ممکن است برای دریافت مطالباتش از پرسپولیس به فیفا شکایت کند؟، تاکید کرد: من رابطه خوبی با پرسپولیسیها دارم و اصلا دوست ندارم از طریق فیفا پیگیر این موضوع باشم.
دروازهبان تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: امشب میخواهم به پرتغال بروم تا در تولد دخترم حضور یابم و بعد از طریق مدیر برنامههایم پیگیر دریافت مطالباتم خواهم بود. در حال حاضر و با نظر گرفتن مالیاتها و مسائل دیگر، 600 - 700 میلیون تومان از پرسپولیس طلبکارم.
در ادامه مدیر برنامههای نیسلون هم تاکید کرد: تا دیروز کسی حق امضا در پرسپولیس نداشت که دیروز اعلام شد آقای طاهری حق امضا دارد. البته به نظر من مشکل بازیکنان فقط با پول حل میشود زیرا بازیکنان امروز نمیتواند اجاره خانه خود را پرداخت کرده و یا به مسائل دیگر رسیدگی کنند.
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