عرضه دام سبک به قیمت پارسال/ تصویب یارانه 450 میلیارد تومانی

سعید سلطانی سروستانی در گفتگو با مهر با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت دام سبک در پی بازگشت زوار از کربلا، اظهار داشت: عده‌ای افراد سودجو و فرصت طلب این مسایل را مطرح می‌کنند که مردم خودشان را برای گران خریدن آماده کنند، این افراد دام را از دامدار ارزان می‌خرند و منتظر هستند در مناسبت‌ها به هرقیمتی که دوست دارند آن را به مردم عرضه کنند.

وی با بیان اینکه دام روی دست دامدار مانده و تولید کننده التماس می‌کند دامش را خریداری کنند، گفت: دام سبک بسیار فراوان و قیمت آن نیز همان قیمت سال 92 است؛ بهای دام سبک در سراسر کشور کمتر از 10 هزار تومان و قیمت لاشه آن حدود 20 هزار تومان است.

خرید بیش از 5 هزار تن شیرخام در قالب طرح خرید تضمینی

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در مورد میزان خرید تضمینی شیرخام نیز اظهار داشت: تاکنون بیش از 5 هزار تن شیرخام از دامداران در 5 استان کشور خریداری شده است.

سلطانی با بیان اینکه خرید تضمینی شیرخام در تهران، اصفهان، قزوین، شهرکرد و خراسان رضوی در حال انجام است، افزود: باقی استانها نیز در حال مذاکره با کارخانجات هستند تا عملیات خرید را آغاز نمایند ضمن اینکه خامه تمام شیرهای خریداری شده گرفته می‌شود و این شیرها به شیرخشک تبدیل و سپس صادر می‌شوند.

تصویب یارانه 450 میلیارد تومانی برای نیمه پایانی سال

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با بیان اینکه یارانه 225 میلیارد تومانی سه ماهه بهار هنوز بین دامداران توزیع نشده و درگیر کارهای اداری است، گفت: دوماه پیش دولت برای 6 ماهه دوم سال( از ابتدای مهرماه تا پایان اسفندماه) نیز مبلغ 450 میلیارد تومان یارانه تصویب کرد که هنوز خبری از آن نیست ضمن اینکه برای سه ماهه تابستان نیز تاکنون تصمیمی گرفته نشده است.