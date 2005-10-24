ارتقا درجه سازماني نيروي انتظامي از اولويت هاي كاري من است// انقلاب اسلامي ايران در دل هاي جهانيان جاي دارد

به گزارش خبرنگار "مهر" در اراك ، عبدالله سهرابي در اولين ديدار رسمي خود با فرماندهان نيروي انتظامي استان مركزي با اشاره به انواع توطئه هاي دشمن و به كارگيري آن عليه جمهوري اسلامي ايران آنها را نقش بر آب دانست و گفت: پس از يك قرن تلاش روحانيان و آزادي خواهان پس از سالها جهان بار ديگر تشكيل يك حكومت اسلامي و علوي را به چشم خود ديد.

وي با يادآوري حادثه 18 تير كوي دانشگاه آن را توطئه دشمن دانست و گفت: اين توطئه در راستاي از هم پاشي امنيت اجتماعي بود كه با درايت نيروي انتظامي ناكام ماند.

وي تصريح كرد: پس از حادثه 18 تير رهبر معظم طي دستوري 14 صفحه اي و با دست خط خودشان بر رسيدن نيروي انتظامي به وضعيت قابل قبول اجتماعي و مطلوب تاكيد كردند و اكنون نيروي انتظامي به عنوان نيروي قابل اعتماد و فعال در بين مردم است.

سهرابي همكاري نيروي انتظامي و استانداري ها بر اساس مصوبه اخير دولت و رهبر معظم انقلاب را كيفيت بخش به فعاليت ها دانست و گفت: وزير كشور جانشين فرماندهي نيروي انتظامي است و با توجه به اختيارات بالاي استاندارها اين دو نيرو مكمل هم هستند.

استاندار استان مركزي در اين ديدار ارتقا درجه سازماني نيروي انتظامي را با اشاره به شاخص هاي ويژه استان ضروري دانست و افزود: قطب صنعتي بودن استان، كارگري، كشاورزي و دانشجويي بودن استان كار نيروي انتظامي را سنگين تر مي كند.

وي در خاتمه توسعه همه جانبه استان را نيازمند توجه به مولفه هاي مختلف توسعه دانست و گفت: بخشي از امنيت اجتماعي استان ناشي از فعاليت خالصانه نيروي انتظامي است كه ارتقا درجه سازماني اين نيرو در استان يكي از اولويت هاي كاري من است.

در اين ديدار، سردار حسين بيژني فرماندهي انتظامي استان مركزي عدم ارتقا ناحيه انتظامي استان را از مسائل اين نيرو دانست و افزود: با ارتقا سطح اين ناحيه علاوه بر جذب نيرو امكانات استان در اين زمينه افزايش خواهد يافت.

وي تصريح كرد: استان مركزي از نظر درجه نيروي انتظامي عقب نگه داشته شده است و اكنون در سطح استانهايي چون لرستان و قم است در حاليكه شاخص هاي استان بر كسي پوشيده نيست و همين مشكل باعث رفتن افسران زبده اين نيرو به استان هاي ديگر مي شود.