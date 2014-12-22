به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، کادر فنی تیم فوتبال استقلال طی نامه‌ای از مدیر عامل و کمیته انضباطی باشگاه استقلال خواستار اتخاذ جریمه سنگین برای بازیکنانی شد که در تمرین عصر دوشنبه تیم استقلال غایب بودند.

تمرینات تیم فوتبال استقلال برای جهت آمادگی برای حضور در نیم فصل دوم در کمپ استقلال آغاز شد.

از سوی دیگر و با تصمیم کادر فنی، تمرینات تیم فوتبال استقلال بدون حضور اصحاب رسانه، خبرنگاران و عکاسان برگزار خواهد شد.

در صورت تغییر سیاست باشگاه در این زمینه این موضوع از طریق سایت رسمی باشگاه استقلال اطلاع رسانی خواهد شد.