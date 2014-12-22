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۱ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۵۱

جریمه سنگین برای غایبان تمرین استقلال/ تمرین آبی‎‌ها پشت درهای بسته

جریمه سنگین برای غایبان تمرین استقلال/ تمرین آبی‎‌ها پشت درهای بسته

کادر فنی تیم فوتبال استقلال با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل این باشگاه خواستار اتخاذ جریمه سنگین برای غایبان اولین جلسه تمرین این تیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، کادر فنی تیم فوتبال استقلال طی نامه‌ای از مدیر عامل و کمیته انضباطی باشگاه استقلال خواستار اتخاذ جریمه سنگین برای بازیکنانی شد که در تمرین عصر دوشنبه تیم استقلال غایب بودند.

تمرینات تیم فوتبال استقلال برای جهت آمادگی برای حضور در نیم فصل دوم در کمپ استقلال آغاز شد.

از سوی دیگر و با تصمیم کادر فنی، تمرینات تیم فوتبال استقلال بدون حضور اصحاب رسانه، خبرنگاران و عکاسان برگزار خواهد شد.

در صورت تغییر سیاست باشگاه در این زمینه این موضوع از طریق سایت رسمی باشگاه استقلال اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 2447770

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