هوای پایتخت بعد از 10 روز در شرایط سالم قرار گرفت

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران ،میزان غلظت تمام آلاینده ها نسبت به روز گذشته کاهش داشته است .

به گفته وی، به این ترتیب میانگین غلظت تمام آلاینده ها به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در بیشتر ایستگاهها از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط سالم است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی است . به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به جز درمناطق پرتردد و شلوغ در شرایط سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروههای حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.