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۱ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۳۷

پیکر پاک هشت شهید گمنام وارد استان خراسان جنوبی شد

پیکر پاک هشت شهید گمنام وارد استان خراسان جنوبی شد

بیرجند – پیکر پاک هشت شهید گمنام دوران دفاع مقدس برای تشییع و خاکسپاری وارد بیرجند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز رحلت رسول اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)استان خراسان جنوبی میزبان هشت شهید گمنام شد.

ظهر امروز (دوشنبه) پیکر پاک و مطهر شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس وارد فرودگاه بیرجند شد و مورد استقبال امام جمعه بیرجند، استاندار، مسئولان نظامی و انتظامی و جمعی از مردم شهیدپرور بیرجند قرار گرفت.

پیکر مطهر این شهدا از فرودگاه بیرجند به وسیله چهار دستگاه آمبولانس از مسیر میدان آزادی به سمت میدان امام، سه راه اسدی، میدان شهدا، میدان ابوذر منتقل و سپس به معراج شهدای اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان منتقل شد.

تدفین شهدای والامقام در چهار نقطه استان در شهرهای مود، گزیک، نیمبلوک و دیهوک خواهد بود و در هرشهر، دو شهید تدفین می‌شوند.

پیکر پاک شهدا امشب همزمان با شهادت امام رضا علیه‌السلام به مسجد امام حسین(ع) بیرجند منتقل و مراسم وداع با شهدا بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

پیکر مطهر این شهدا به شهرستانهای مختلف استان برای وداع مردم با شهدا منتقل و در نهایت در روز جمعه، خاکسپاری خواهند شد.

کد مطلب 2447795

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