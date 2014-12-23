جزئیات توافق جدید ربیعی و سیف/ بازگشت موسسات تعاونی به بازار پول

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در نشست مدیران اتحادیه های سراسر کشور از طرح وزارت کار برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در تعاونی ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی با تشکیل موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونی های سهامی عام موافقت کرد و مقرر شد اقدامات بعدی صورت پذیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه بیکاری خبر داد و گفت: در فرآیند اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه آمادگی دارد موضوع اشتغال این افراد را در تعاونی ها مدنظر قرار دهد.

وی تصریح کرد: در صورتی که تعاونی ها آمادگی داشته باشند ما می توانیم این افراد را به تعاونی ها معرفی کنیم تا بخشی از حقوق آنان را دولت و بخش دیگر را کارفرمایان بخش تعاون به آنان پرداخت کنند.

ربیعی بخش تعاون را بخش اخلاقی و عدالت جویانه اقتصاد نام برد و با تاکید بر اعتقاد دولت به توسعه بخش تعاون از پیگیری های صورت گرفته برای در اولویت قرار گرفتن بخش تعاونی در واگذاری های دولتی خبر داد و افزود: در موضوع سهام عدالت در حال گفتگو با وزارت اقتصاد هستیم تا مشکلات موجود مرتفع شود.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه باید صدای تعاون در جامعه شنیده شود و پیرامون تعاونی گفتگوی اجتماعی شکل بگیرد یادآور شد: به منظور معرفی توانایی های بخش تعاون، بزودی نمایشگاهی از محصولات تعاونی ها را برگزار می کنیم.

وی عملکرد بخش تعاون در توزیع سبد حمایت غذایی را چشمگیر توصیف کرد و با تاکید بر اینکه دولت نیز معتقد است تعاونی ها در این زمینه بسیار موفق عمل کرده اند بیان داشت: از این پس نیز می توان کارهای بسیار بزرگتری را به بخش تعاون واگذار کرد.

ربیعی از امضای تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در این تفاهم نامه تلاش می شود علاوه بر دریافت تسهیلات برای کارگران و سایر قشرهای دیگر تعاونی ها نیز در اولویت همکاری برای دریافت امکانات برای توسعه ومسکن قرار گیرند و تعاونی ها را نیز در این رابطه مورد توجه قرار خواهیم داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اتحادیه تعاونی ها نیز باید در جهت انسجام حرکت کنند و تشکل تعاونی ها نیز در این زمینه کمک موثری باشد اظهارداشت: من در حوزه تعاون معتقد به عدم مداخله هستم و تاکید دارم که بخش تعاون، یک تفکر است و دولت در این حوزه تسهیلگر و حمایتگر است و این حوزه جایی برای کار سیاسی نیست بلکه باید تعاونی ها در کنار دولت با هم افزایی برای ارتقای بخش تعاون در جامعه تلاش کنند.

وی تاکید کرد: موضوع تعاونی ها دغدغه مهم مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور است؛ بنابراین باید موانع حضور تعاونی ها را در کشور از میان برداریم به همین جهت موضوع مشارکت اقتصادی تعاونی ها را در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح می کنیم.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید افزود: امروز بیش از نیمی از جمعیت کشور در تعاونی های کشور عضویت دارند و این امر نشان دهنده اهمیت تعاونی هاست. متاسفانه جایگاه تعاون در کشور مناسب نیست و تاکنون نتوانسته ایم با سهم 25 درصدی تعاونی ها در نقطه مناسبی قرار بگیریم.

ربیعی اظهارداشت: ما اعتقاد داریم در قالب تعاونی ها، افراد با سرمایه اندک بدون اختلال در فرآیند مالی کشور می توانند فعالیت داشته باشند. باید به فرهنگ تعاون اعتقاد داشته باشیم و تصمیم گیران و تصمیم سازان برای حل چالش های موجود در بخش های اداری و فرهنگ سازی، آموزش و مصرف بهبود در تعاونی ها تلاش بیشتری داشته باشند.