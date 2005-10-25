عربستان خدمات ويژه اي براي زائران دهه آخر رمضان پيش بيني كرده است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر"، عربستان همچون عادات ديرينه و قديمي تسهيلات و خدمات لازمي براي زائران سرزمين مقدس كه در طول ماه رمضان از سراسر دنيا به اين كشور مي آيند، در نظر دارد. اين برنامه ها، برنامه هاي ديني و خدماتي متنوعي است كه در مكه و مدينه ارائه مي شود.

به گزارش خبرگزاري " عرب آن لاين"، مكه و مدينه دو شهر معروف عربستان در دهه آخرماه مبارك رمضان شاهد حضور جمع كثيري از زائر و نمازگزار است كه به عمره مي آيند و در شبهاي " ليلة القدر" در مسجد النبي و مسجد الحرام جمع شده و تا نماز صبح به خواندن قرآن و شب زنده داري مشغول مي شوند.

در اين شبها رئيس مسجد الحرام و مسجد النبي، وليعهد عربستان، وزير دفاع و هواي عربستان به همراه ديگر مردان سياست به مكه مكرمه آمده و در كنار بيت الله الحرام به همراه ديگر زائران به خواندن دعا و قرآن مي پردازند.

اين عادت ديني ديرينه اي است كه سياستمداران عربستان به همراه رهبران كشورهاي عربي و مسلمان و مسئولان كشورهاي اسلامي به مكه مكرمه مي آيند و به اداي مناسك حج در طول ماه رمضان مي پردازند.

رئيس امور دو مسجد شريف، به منظور گسترش حال و هواي معنوي، عبادي و رفاه، آسايش و امنيت زائران اقدامات بسياري به مناسبت ماه مبارك رمضان در نظر گرفته كه تا نيمه نوامبر آينده از اين ميهمانان رمضاني و نمازگزاران و زائران پذيرايي نمايد تا آنها همه مناسك حج را به سهولت انجام دهند.

اداره عبورو مرور رياض ايستگاههاي وسايل نقليه را در همه مناطق عربستان برپا كرده است تا عبورو مرور و حمل و نقل به مساجد مقدس به آساني انجام شود.

همچنين حياط شمالي مكه مكرمه را به مساحت 200 هزار مترمربع از ازمنطقه غزه گسترش دادند تا زائران در جمعه آخر ماه رمضان كه تعدادشان به بيش از يك ميليون نفر مي رسد، از فشار شديد و ازدحام ناراحت كننده مصون باشند.