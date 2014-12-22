رئیس جدید حوزه هنری اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل بعد از ظهر دوشنبه در جلسه تکریم و معارفه روسای حوزه هنری اردبیل گفت: میراث فرهنگی اردبیل غنی بوده و آثار فاخر و برتر استان در این خصوص زبانزد است.

حجت الاسلام مهدی ستوده با تاکید به پیشینه و تاریخ غنی فرهنگی استان اردبیل، فعالیت حوزه هنری استان طی سال های اخیر را قابل توجه خواند و گفت: این نهاد اجرایی توانسته است در حمایت خلق آثار فاخر اقدامات مطلوبی داشته باشد.

وی تربیت نیروی انسانی را دیگر عملکرد قابل طرح حوزه هنری استان دانست و اضافه کرد: به ویژه مدیریت تعاونی به کار گرفته شده از سوی مدیریت این مجموعه قابل توجه است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تلاش برای اینکه کارکرد این مجموعه سیستمی و نه فردی انعکاس یابد را ستودنی خواند و بیان داشت: علاوه بر این توجه به سند چشم انداز نیز از نقاط برجسته عملکرد مدیریت این مجموعه است.

ستوده خواستار تداوم این روند از سوی مدیریت جدید شد و گفت: انتظار می رود سند چشم انداز تبلیغات اسلامی و برنامه ششم توسعه مورد توجه مدیریت جدید واقع شود.

اتکا به نیروی انسانی با کمبود اعتبارات

همچنین مدیرکل سابق حوزه هنری استان نیز در این مراسم دستاوردهای حوزه هنری را حاصل تلاش تمامی کارکنان نهاد اجرایی خود دانست.

ساسان ناطق با تاکید به اینکه فعالیت کارکنان حتی فراتر از شرح وظایف سازمانی بوده است، اضافه کرد: با وجود اینکه حقوق کارکنان این مجموعه پایین است اما همواره در کمبود اعتبارات به توان نیروی انسانی اتکا شده است.

وی تاکید دارد که بر مبنای تفکر استراتژیک کار جمعی در حوزه هنری استان به کار فرد اولویت داشته و فراتر از ابزار و ملزومات موجود فعالیت شده است.

مدیر کل سابق حوزه هنری استان با بیان اینکه هیچ آمار و ارقامی را از عملکرد خود ارائه نخواهد داد، اضافه کرد: تمامی فعالیت های حوزه هنری قابل مشاهده و بررسی است.

ناطق با ابراز تاسف و عذرخواهی از کوتاهی ها و قصور احتمالی در عملکرد مدیریت خود و مجموعه کاری اش تصریح کرد: حوزه هنری توانسته است دانش کارکنان خود را به مرز دانایی برساند.

وی معتقد است انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سرلوحه کار جمعی ما است و این آرمان در عملکرد حوزه هنری استان مشهود است.

در این جلسه رئیس انجمن خیرین کتابخانه ساز استان نیز تولید آثار فاخر را بخشی از کارنامه درخشان حوزه هنری عنوان کرد.

اصغر تقی زاد شکیبا ابراز امیدواری کرد با توجه به سابقه هنری و فرهنگی، مدیریت جدید مسیر کاری حوزه هنری را ادامه دهد.

وی افزود: در این میان تعامل با دستگاه های مختلف فرهنگی مورد انتظار بوده و می تواند فعالیت های حوزه هنری را رونق بخشد.