وزارت بهداشت به 234 استادیار جوان دانشگاههای پزشکی گرنت داد

به گزارش خبرنگار مهر، این گرنت تحقیقاتی در راستای تشویق اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه‌ها در حوزه پژوهش به نفرات برتر اهدا شده است.

۲۳۴ استادیار جوان (۴۰ سال و کمتر) که در سال ۲۰۱۳ به بعد حداقل یک مقاله اصلی در یکی از مجلات نمایه شده در ISI Web of Science با ضریب تأثیر (IF) معادل ۲ و بالاتر داشتند، مشمول این کمک هزینه پژوهشی، هریک به مبلغ ۱0۰ میلیون ریال شدند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۴۲ استادیار جوان واجد شرایط در رتبه اول از نظر تعداد برگزیدگان را کسب کرد. دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شهید بهشتی به ترتیب با ۲۷ و ۲۲ استادیار جوان واجد شرایط رتبه دوم و سوم را کسب کردند.

همچنین در رتبه های بعدی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 19 نفر، انستیتو پاستور 13 نفر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 11 نفر، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 9 نفر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین 8 نفر، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و گیلان هر کدام 7 نفر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، پژوهشگاه ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دانشگاه علوم پزشکی یزد هر کدام 6 نفر، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 5 نفر، دانشگاه های علوم پزشکی زنجان، کاشان، همدان و گلستان هر کدام 4 نفر، دانشگاه های علوم پزشکی زابل و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام 3 نفر، دانشگاه های علوم پزشکی بیرجند، زاهدان، سبزوار، فسا و کردستان هر کدام با 2 نفر و دانشگاه های علوم پزشکی اراک، اردبیل، البرز، بابل، بقیه ا...، بوشهر، تربت حیدریه و لرستان هر کدام با یک نفر قرار دارند.

اسامی برگزیدگان گرنت تحقیقاتی استادیاران جوان به همراه عناوین مقاله های آنها در سایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت قابل مشاهده است.