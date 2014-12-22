تقویت هنر انقلاب اسلامی از سوی حوزه هنری دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم اللهی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه تکریم و معارفه روسای حوزه هنری اردبیل دو عامل سخت کوشی و خطر پذیری را عناصر فعالیت های حوزه هنری دانست.

وی با استناد به منویات رهبری حوزه هنری را پایگاه هنر انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: در عین حال حوزه هنری امید هنر انقلاب و پایگاه حضور هنرمندان حزب اللهی است.

معاون اجرایی اداره کل امور استان ها و مجلس حوزه هنری تاکید دارد که بر خلاف مسئولیت خطیر این نهاد اجرایی امکانات سایر دستگاه ها را در اختیار ندارد.

کرم اللهی قیمت تمام شده محصولات فرهنگی در حوزه هنری را پایین تر از سایر دستگاه ها عنان کرد و در ذکر دلیل آن به سخت کوشی نیروی انسانی در کنار محدودیت امکانات اشاره کرد.

وی وجود سرمایه نیروی انسانی را در این مجموعه بی نظیر دانست و افزود: باید از همین سرمایه در جهت تقویت هنر انقلاب اسلامی بهره گرفت.

معاون اجرایی اداره کل امور استان ها و مجلس حوزه هنری معتقد است نگاه جهادی در خلا های فرهنگی راهگشا بوده و می تواند بخشی از کمبود امکانات را جبران کند.

عرصه فرهنگ تعارف بردار نیست

در این مراسم مدیر کل جدید حوزه هنری استان نیز فعالیت در عرصه فرهنگی را جدی و پر چالش توصیف کرد و گفت: فعالیت در این عرصه تعارف بردار نیست.

امیر رجبی با بیان اینکه با سیاسی بازی و جناح بازی نمی توان در حوزه فرهنگ و هنر فعالیت کرد، افزود: انتظار می رود هر کس دغدغه فرهنگ دارد به دور از این مسائل وارد عرصه فعالیت شود.

وی هدف کاری خود را تلاش در راستای توسعه فرهنگی استان عنوان کرد و گفت: در کنار این مهم تواضع و خدمت به هنرمندان ضمیمه فعالیت ها خواهد بود.

رجبی معتقد است طول مدیریت وی می تواند در عمل وضعیت عملکرد را توصیف کند و بر همین اساس ارائه اهداف و سیاست ها باید همراه برنامه های عملی باشد.