عربستان: هرگز تولید نفت را کاهش نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، عربستان سعودی اعلام کرد تولید نفت خود را هرگز کاهش نخواهد داد.

علی النعیمی وزیر انرژی عربستان سعودی در گفتگویی با شبکه آمریکایی سی ان ان تاکید کرد که کشورش تا ابد تولید نفت خام خود را کاهش نخواهند داد.

خبرنگار این شبکه در حاشیه نشست کشورهای عربی تولید کننده در ابوظبی خطاب به وزیر انرژی عربستان گفت: در حالی که سازمان اوپک همچنان با ثبات قدم از کاهش تولید نفت خام خود امتناع می‌ورزد. کشورهایی مانند روسیه و آمریکا احساس فشار می‌کنند. کارشناسان گمان دارند، اوپک تلاش دارد، برخی از رقبای خود را در زمینه تولید و صادرات نفت در صحنه بین‌المللی، از میدان به‌در کند.

وزیر انرژی سعودی در پاسخ به اظهارات خبرنگار بی بی سی با رد این ادعا گفت: این شایعات صرفنظر از آن که چه کسی آن را منتشر کرده باشد کاملاً اشتباه است. من اولین وزیر نفتی بودم که در سال‌های 2008 و 2009 میلادی در واشنگتن، از تولید نفت استخراج شده از میادین شنی و سنگیِ زیرزمینی و عرضه آن به جهان، استقبال کردم، چونکه ثبات بهتر و اطمینان بیشتری به جهان می‌بخشد.