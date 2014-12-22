۱۸۰۰ مقاله به بیست و سومین اجلاس سراسری نماز ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دارابی عصر دوشنبه در دیدار با آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی گزارشی از روند برگزاری بیست و سومین اجلاس سراسری نماز ارائه کرد و گفت: این اجلاس ۱۰ و ۱۱ دی ماه در اهواز برگزار می‌شود.

وی عنوان این اجلاس را نماز و تعالی فرهنگی ذکر کرد و افزود: فراخوان مقالات این اجلاس در ۶ عنوان اصلی و ۵۱ عنوان فرعی اعلام شده که با استقبال گسترده استادان و پژوهشگران مواجه شده است.

حجت‌الاسلام دارابی اظهار کرد: ۱۸۰۰ مقاله به دبیرخانه این اجلاس وارد شده و با ارزیابی‌هایی که توسط گروه‌های داوری انجام شده، نتایج داوری مقالات پنجم دی ماه اعلام خواهد شد.

مدیرکل آموزش‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی بهره مندی از نقطه نظرات راهبردی مراجع تقلید را ذخیره علمی و معنوی بیست و سومین اجلاس سراسری نماز ذکر کرد.