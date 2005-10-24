" كتاب درماني " چيست ؟

سالها پيش هنگامي كه پروژه پيشگيري و درمان ازطريق مطالعه كتاب در ذهنم تثبيت شد ، هرگز تصور نمي كردم كه آمريكايي ها پيش تر به آن واقف بودند و از اين دست آورد بشر به خوبي بهره مي جستند.

آنها كتاب هايي توليد مي كنند كه قابل استفاده براي همه اقشار جامعه است به ويژه كساني كه از نارسايي هاي جسمي و رواني رنج مي برند.

فرد سالم كسي است كه بتواند آگاهي اش را گسترش دهد و كتاب يكي از آسانترين راههاي ارتقاي آگاهي انسان است. " كتاب درماني " براساس آگاهي خواننده از جسم و جان و فرآيند پويايي كه در درون وي رخ مي دهد بنا شده است.

" كتاب درماني " اين موضوع با اهميت را روشن مي سازد كه سلامت تن و روان با شناخت هرچه گسترده ترازكاركرد اعضاي بدن از يك سو و درك عميق تر نسبت به روان خويشتن و ديگران از سوي ديگر ، تنها با مطالعه كتاب امكانت پذير است.

مديرعامل نشركتاب درماني درادامه مطلبي كه دراختيارگروه فرهنگ و ادب مهرقرارداده ، آورده است : امروزه مطالعه كتابهاي كاربردي به زبان ساده در دنيا از اهميت ويژه اي برخوردار است . خوشبختانه در ايران هيچ مانعي براي چاپ و انتشار اين گونه كتابهاي جالب وجود ندارد اما بدبختانه به نظر نمي رسد كه بتوان راهي براي فراگير كردن آن پيدا كرد. ايراد كار دراين جاست كه اعتقادي به پيشگيري و درمان از طريق " كتاب درماني " وجود ندارد و يا اگر وجود دارد بسيارناچيزاست .



همواره جمله حكيمانه رهبر معظم انقلاب كه فرمودند : " كتاب بايد وارد زندگي مردم بشود " تازه به نظر مي رسد . هر مكاني كه ارتباطي با زندگي بشر دارد بايد كتاب به آنجا راه پيدا كند و در دسترس همه قرار گيرد واين مهم تنها با پشتيباني تمامي ارگانها و سازمانهاي دولتي و خصوص ميسر است.

" كتاب درماني " يك روش است تا بتواند به اشخاص و گروه ها كمك كند . نياز هاي بهداشتي و رواني افراد را بر آورده نمايد. تغييراتي مثبت در طرز تفكر و انديشه ي انسان به وجود آورد و او را به سلامتي و تندرستي هدايت كند.



" كتاب درماني " فرد را به تحرك وا مي دارد و به او كمك مي كند تا نارسايي هاي خود را درك كند وبا روشي مناسب به معالجه اقدام نمايد.

اگر شگفتي هاي " كتاب درماني " روشن شود و براي فرد مسلم شود كه بهترين مشاور رواني و جسمي كتاب است آن گاه براي پاسخ به پرسش هاي خويش به فرهنگ شفاهي رجوع نمي كند.

تلاش مي كند براي مشكلي كه برايش به وجود آمده به دنبال كتاب مناسبي بگردد و مشكلش را رفع كند و به توصيه هاي شفاهي ديگران استناد نكند.

اين يك ادعا نيست كه " كتاب درماني " زندگي هاي بسياري را نجات داده است . زندگي هاي زناشويي را استحكام و دوام بخشيده است.

" كتاب درماني " اعتماد به نفس به وجود مي آورد. به انسان آگاهي واقعي مي دهد. ذهن و انديشه را وسعت مي بخشد . مشكلات ارتباطي بين افراد خانواده را درمان كرده و باعث تقويت روابط مي شود.

مطالعه اين گونه كتابها موجب مي شود تا فرد احساس خوبي پيدا كند . به خودش احترام بگذارد وبه ارزش خودش بيفزايد و كسي كه به خودش احترام بگذارد به ديگران نيز احترام مي گذارد. اين فرد به سلامت ديگران بي تفاوت نيست.

كسي كه " كتاب درماني " مطالعه مي كند تندرستي اش برايش مهم است . هرچيزي كه به او آسيب برساند از خود مي رهاند و آن چه را كه منفعت دارد جذب مي كند. غذاي آلوده مصرف نمي كند . تنبل و بيكاره نيست. به غذاهاي طبيعي اعتقاد مي آورد . ورزش مي كند و از آن لذت مي برد . مسئوليت خود را درباري سلامت جسم و روح به عهده مي گيرد و همين حالا اقدام مي كند.

" كتاب درماني " به شما امكان مي دهد كه نيروي شفابخشي خود را كشف كنيد و از اين طريق روش هاي مختلف شفابخشي و نيرومندي را بياموزيد . همچنين به شما كمك مي كند كه بر جسم و روح خود كنترل بيشتري داشته باشيد و بتوانيد در مواقع لزوم ، مواد زايد و سموم انباشته شده در بدن خود را كه متاسفانه در زندگي مدرن امروزي بيشتر شده اند، اعم از مواد زايد شيميايي يا احساسي كه روي شما سنگيني مي كند را تخليه نماييد .





در پايان بايد گفت كه " كتابدرماني " باطري زندگي شما را كاملا شارژ خواهد كرد و مهارت هاي خود ياري شما را تا آخرين حد مطلوب ، خواهد رساند .