ترکیب ژنتیکی بزهای شیری خارجی با بز بومی خلخال

به گزارش خبرنگار مهر، بهلول تکلوی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از روند اجرای این طرح گفت: شیوه های نوین پرورش بز و به کارگیری مدیریت پرورش متناسب با شرایط اقلیمی و اکوسیستم منطقه خلخال در دست اجرا است.

وی با اشاره به آغاز به کار پروژه تولید نژاد ترکیبی بز شیری در مزارع بسته و نیمه آغاز تصریح کرد: در اجرای این پروژه تولید نژاد ترکیبی بز شیری از اسپرم بزهای نژاد شیری خارجی سانن و آلپاین به عنوان پایه پدری و از بز بومی خلخالی به عنوان پایه مادری استفاده شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان معتقد است اجرای این پروژه باعث ارتقای تولید شیر در واحدهای پرورش بز و نیز ارتقای درآمد پرورش دهندگان خواهد شد.

تکلوی ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از بزهای دارای ظرفیت ژنتیکی تولید شیر بالا شاهد ارتقای تولیدات و محصولات واحدهای پرورش بز در مناطق مستعد استان و همچنین ارتقای در آمد پرورش دهندگان باشیم.

وی افزود: هم اکنون این پروژه به همت کارشناسان مدیریت امور دام این معاونت به ظرفیت ۵۰۰ راس در بخش هشتجین شهرستان خلخال در مرحله اجرا است.