  1. استانها
  2. اردبیل
۱ دی ۱۳۹۳، ۱۷:۲۹

تکلوی اعلام کرد:

ترکیب ژنتیکی بزهای شیری خارجی با بز بومی خلخال

ترکیب ژنتیکی بزهای شیری خارجی با بز بومی خلخال

خلخال - معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اردبیل از ترکیب ژنتیکی بزهای شیری خارجی با بز بومی خلخال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهلول تکلوی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از روند اجرای این طرح گفت: شیوه های نوین پرورش بز و به کارگیری مدیریت پرورش متناسب با شرایط اقلیمی و اکوسیستم منطقه خلخال در دست اجرا است.

وی با اشاره به آغاز به کار پروژه تولید نژاد ترکیبی بز شیری در مزارع بسته و نیمه آغاز تصریح کرد: در اجرای این پروژه تولید نژاد ترکیبی بز شیری از اسپرم بزهای نژاد شیری خارجی سانن و آلپاین به عنوان پایه پدری و از بز بومی خلخالی به عنوان پایه مادری استفاده شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان معتقد است اجرای این پروژه باعث ارتقای تولید شیر در واحدهای پرورش بز و نیز ارتقای درآمد پرورش دهندگان خواهد شد.

تکلوی ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از بزهای دارای ظرفیت ژنتیکی تولید شیر بالا شاهد ارتقای تولیدات و محصولات واحدهای پرورش بز در مناطق مستعد استان و همچنین ارتقای در آمد پرورش دهندگان باشیم.

وی افزود: هم اکنون این پروژه به همت کارشناسان مدیریت امور دام  این معاونت به ظرفیت ۵۰۰ راس در بخش هشتجین شهرستان خلخال در مرحله اجرا است.

کد مطلب 2447850
محمد میرزایی ناطق

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها