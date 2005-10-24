مدير نشر نظر : جامعه نشر به منافع صنفي اش حساس شده است





مدير نشر نظر درگفت و گو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : در حوزه نشر ، ما بايد منافع كلان صنفي را در نظر بگيريم كه در اين كلان نگري منافع همه نيروهاي اعم از سنتي ، مذهبي و ديگران تامين شده باشد .

وي تصريح كرد : همه طيف هاي ناشران بايستي فارغ از ايدئولوژي و مرام فكري ، در اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران فقط به كار صنفي فكر كنند .

محمود رضا بهمن پورتصريح كرد : اگر توافق نظري درصنف نشر وجود داشته باشد ، اتحاديه ناشران مي تواند در مورد مسائل مهمي مانند سوبسيدهاي كاغذ و خيلي از مسائل ديگر به جمع بندي نهايي برسد و براي تحقق آن تلاش كند .

به گزارش مهر ، وي در ادامه افزود : براي اولين بار موجي كه در تابستان اخير و در جريان برگزاري تعاوني ناشران به وجود آمد موجب شد كه بيش از 230 نفر در انتخابات تعاوني ناشران تهران حضور يابند و اين اتفاق مهمي بود كه در شانزده سال اخير بي سابقه بود واگر اين اتفاق در انتخابات اتحاديه هم تكرا شود صنف موفق خواهيم داشت .

به گزارش مهر ، وي با اشاره به حساسيت جديد ناشران نسبت به مسائل صنفي خود ، گفت : موجي كه از انتخابات تعاوني پديد آمد مي تواند در انتخابات اتحاديه هم موثر واقع شود بود ، پيش بيني مي كنم اين دوره انتخابات اتحاديه فعالترين دوره را در پيش رو خواهيم داشت .

وي خاطرنشان كرد : جريانات اخير در اتحاديه ناشران نشان مي دهد كه جامعه نشر نسبت به منافع صنفي خودش حساس شده و مي خواهد سرنوشت خود در دورن صنف تعيين كند .

مدير نشر نظرو يكي از كانديداهاي هيات مديره تصريح كرد : دلسردي و ياسي كه برخي تبليغ مي كنند اصلا در اتحاديه ديده نمي شود و ناشران براي منافع خودشان حساسيت نشان مي دهند و درهرشرايطي اگر احساس خطر كنند فعال مي شوند .

وي با اشاره به اهميت اتحاديه ، گفت : اتحاديه فعال ترين نهادي است كه مي تواند منافع صنفي ناشران را حفظ كند و فارغ از هر ايئولوژي و مرام و انديشه اي مي تواند به عنوان به عنوان يك حركت سنديكايي و صنفي موثر باشد .

بهمن پور در ادامه به مهر گفت : حركت اتحاديه در اين سالها - به جز در هشت سال اخير - رو به جلو بوده و تغييراتي كه در ساختارهاي اتحاديه رخ داد باعث روز آمدن شدن آن شده ، ولي هنوز با شرايط ايده آل فاصله زيادي دارد .

مدير نشر نظر در ادامه افزود : نيروهاي جوان ناشر در سالهاي اخير با ورود به اتحاديه تواسته اند با ورود به برخي از بحث ها و حوزه هايي كه مهم است ، توجه كنند .

وي در ادامه به مهر ، گفت : در اتحاديه وقتي پاي منافع صنفي به ميان مي آيد ديگر بحث ناشران زن و يا انجمن ناشران كودك و ... مطرح نيست و اين گروه هاي جايگاه منافع خود را در اتحاديه مي بينند و فارغ از اين كه زن هستند و يا ناشر كودك ونوجوان هستند به منافع كلان صنف نگاه مي كنند .

بهمن پور تصريح كرد : چه دولت آقاي احمدي نژاد و چه دولت هايي كه در آينده بر سركار خواهد آمد ، بايد به اين مطلب اشراف داشته باشد كه منافع صنفي در مسير منافع ملي تعريف مي شود و نه در مسير سياست گذاري هاي كوتاه مدت و مقطعي چهارساله .

وي در ادامه به مهر ، گفت : آن چيزي كه در دوره قبل در اتحاديه رخ داد و باعث برخي از كدورت ها شد تلاش نظام دولتي بود براي آنكه اتحاديه ناشران و كتابفروشان را تبديل به واحد و تابعي از بخش فرهنگ در خود كند و بازخورد آن باعث استعفاي كيائيان شد . فكر مي كنم اين كشمكش در آينده هم وجود داشته باشد اما رقيق تر خواهد شد و فضا به سمتي برود كه اتحاديه متوجه شود كه درك درست از منافع صنفي تضاد با دولت نيست و در واقع دوري جستن از دولت است ، بلكه تعاملي مثبت با دولت است كه مي تواند براي هر دو بخش مفيد فاينده باشد هم دولت و هم اتحاديه .



وي در ادامه خاطر نشان كرد : در نهايت وظيفه هر دولتي مهيا كردن شرايطي براي رسيدن به منافع ملي است و نه سنگ اندازي بر سر راه منافع ملي .

يك دست شدن اتحاديه ممكن نيست ؛ اگر از بيرون اتحاديه اراده اي براي يك دست شدن اتحاديه وجود داشته باشد بدنه صنف با آن موافق نخواهد بود بهمن پور - مدير نشر نظر

بهمن پور در ادامه به مهر ، گفت : اتحاديـه هـم بـراي جـذب مـنافـع صنـفي خودش نـاچار اسـت كـه با نـهـادهـا و مـراكـز دولـتي بـا تعامل و بحث منافـع خود را پي گـيري كـند .

وي در پاسخ به اين سوال ورود جريان همسو با دولت در هيات مديره اتحاديه براي تحقق منافع صنف نشر بهتر است يا خير ؟ ، گفت : يكدست شدن اتحاديه ممكن نيست ؛ اگر از بيرون اتحاديه اراده اي براي يك دست شدن اتحاديه وجود داشته باشد بدنه صنف با آن موافق نخواهد بود و از نظر جريان اجتماعي هم 400 ناشر فعال تنوع رفتار و عقيده دارند و هرگز اين امر محقق نخواهد شد .



وي در عين حال تصريح كرد : آن چيزي كه در اتحاديه بر آن تاكيد مي شود تنوع سلايق و سلامت فعاليت اقتصادي در اين حوزه است .

مدير نشر نظر ، در ادامه افزود : گروه هاي مختلف فعال در حوزه نشر كشور هم به اين اعتقاد دارند ، و مطمئن هستم كه انجمن اسلامي ناشران نيز اعتقاد جدي دارند كه سلامت حوزه نشرو حفظ منافع صنفي را از هر چيز ديگري مهم تر است .

وي با اشاره به نقش دولت در اين زمينه ، گفت : دولت مي تواند فكر كند كه نهادي مانند اتحاديه دارد سياست هاي كلان اقتصاد ملي را پياه مي كند و نياز به همراهي دولت دارد يك دولت عاقل دولتي است كه تا مي تواند نهادهاي صنفي از نوع اتحاديه را تقويت مي كند و بار تقويت و براي بقاء خود هم كه شده بايد به اين كار دست بزند .

وي در ادامه با اشاره به تصدي كلان دولت در حوزه فرهنگ ، گفت : دولت بايد دست از سر حوزه هايي كه ديگران به راحتي مي توانند انجام دهند بردارد و سراغ حوزه هاي برود كه از عهده بخش خصوص بر نمي آيد .

عضو اتحاديه ناشران در ادامه ، به مهر گفت : در همه جاي دنيا و در كشورهاي توسعه يافته ( از نظر سياسي ) ، دولت برگزار كنند نمايشگاه هاي كتاب و امثالهم نيست و مكانيسم ها و راهكارهاي را در نظر مي گيرد كه اتحاديه ناشران تشويق شود و ميل به انجام اين كار پيدا كنند .



مدير نشر نظر ، گفت : اگر دولت پايش را از كفش برگزاري نمايشگاه كتاب بيرون بكشد و تلقي اش را در حمايت عوض كند و روش هاي حماتي را تغيير بدهد اتحاديه مي تواند بهترين مكانيست كه مي تواند حضور پيداكند و راهي را در پيش بگيرد كه در دراز مت به نفع اقتصاد نظر باشد .



بهمن پور در ادامه خاطر نشان كرد : به هر حال بخشي از وضايف صنف را تاكنون نهادهاي غير صنفي انجام داه اند و اين انتظار به بدنه نشر كشور منتقل نشده است و همه بتوانند كه مشارك را بالا ببرند .



وي در پايان گفت و گو با مهر ، بخشي از اين مساله را متوجه خود اتحاديه دانست و افزود : اتحاديه در دوره اي درهايش را به روي ناشران بسته بود و مشاركت پذيري فعالانه را بين اعضا ايجاد نكرد ، اكنون بايد اين ميل را با زمينه هايش در خود اتحاديه به وجود آورد در حالي كه تمايل براي اين مشاركت پذيري در اتحاديه بالا نيست .