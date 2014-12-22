آغاز تمرینات پرسپولیس با یک تولد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حالی پس از ۱۰ روز تعطیلی برگزار شد که بیشتر زمان آن به کارهای بدنسازی اختصاص داشت.
* تمرین از ساعت ۱۵ آغاز شد و درخشان ابتدا حدود ۲۰ دقیقه با بازیکنانش در مورد شرایط فعلی باشگاه صحبت کرد.
* بازیکنان ابتدا حدود ۲۰ دقیقه در دور زمین شروع به دویدن کردند و سپس به انجام حرکات کششی مشغول شدند.
* نیلسون کوریا که پیگیر کارهای خروجیاش در باشگاه بود، در تمرین امروز غایب بود. مایکل اومانا دیگر غایب تمرین امروز پرسپولیس محسوب میشد.
* بازیکنان پیش از شروع تمرین برای محسن بنگر تولد گرفتند.
* سرخپوشان سپس به انجام دویدن های متداول و دو به دو پرداختند.
* رضا نورمحمدی و رضا حقیقی به صورت اختصاصی به تمرینات بدنسازی پرداختند.
* مصدومان تیم مانند پیام صادقیان و مهدی طارمی نیز با تیم تمرین کردند.
* حدود ۲۰ هوادار در مجموعه حضور داشتند و برخی بازیکنان پرسپولیس را با القاب مختلف تشویق کردند.
* این جلسه تمرینی که حدود ۵۰ دقیقه به طول انجامید، حوالی ساعت ۱۶:۱۰ خاتمه یافت.
* تمرین فردای سرخپوشان ساعت ۱۵ در مجموعه درفشیفر برگزار میشود.
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