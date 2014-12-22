"السبسی" پیروز انتخابات تونس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شفیق صرصار رئیس هیئت مستقل انتخابات تونس نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور در دور دوم را اعلام کرد که بر اساس آن قائد السبسی با 55.68 درصد پیروز انتخابات لقب گرفت.

بر این اساس منصف المرزوقی دیگر نامزد این انتخابات نیز 44 درصد آراء را به خود اختصاص داد.

الباجی قائد السبسی یا محمد الباجی بن حسونه قائد السبسی متولد سال 1926 است. وی وكيل و حقوقدان تونسي که در منطقه سيدي ابوزيد كه انقلاب مردمي تونس نيز از اين منطقه شكل گرفت، متولد شد. وی از فوریه سال 2011 تا دسامبر 2011 نخست وزیر تونس بود. وی وکیل و سیاستمداری است که مسئولیت های مهمی در تونس از سال 1963تا1991 داشته است.وی فارغ التحصیل حقوق از پاریس در سال 1950 است.

الباجی قائد السبسی در حزب آزاد قانون اساسی جدید از زمان جوانی فعالیت کرد و پس از استقلال مشاور حبیب بورقیبه رهبر تونس بود و سپس مدیری در وزارت کشور شد.در سال1963 در راس اداره امنیت ملی پس از برکناری ادریس قیقه قرار گرفت.پس از وفات الطیب المهیری وی وزیر کشور شد و این در سال 1965 بود.در سال 1969 وزیر دفاع شد و تا 1970 وزیر دفاع تونس بود.سپس به عنوان سفیر تونس در فرانسه انتخاب شد.فعالیت خود را در حزب سوسیالیست قانون اساسی در سال 1971 به حال تعلیق درآورد و به جنبش دموکراتهای سوسیالیست به رهبری احمد المستیری در سال1978 بپیوندد.در آن دوره اداره مجله دموکراسی را برعهده داشت.در پانزده آوریل سال 1981 وزیر خارجه به جای لحسان بلخوجه شد.و در جریان محکومیت شورای امنیت حمله هوایی رژیم اسرائیل به مقر سازمان آزادی بخش فلسطین نقش ایفا کرد.

السبسی در سپتامبر سال 1986 به عنوان سفیر تونس در آلمان غربی انتخاب شد.در سال 1989 نماینده مجلس و در سال های 1990تا1991 رئیس مجلس بود.در 27 فوریه2011 از سوی فواد المبزع به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب شد و تا دسامبر همین سال این سمت را در اختیار داشت.