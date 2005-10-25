كمتر از 5 درصد دانش آموزان در مدارس تحت پوشش خدمات پزشكي عمومي قرار دارند

دكتر گلايول اردلان مسئول اداره سلامت جوانان و مدارس معاونت سلامت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با وجود 16 ميليون دانش آموز بايد نيروهاي بهداشتي به اندازه اي باشند كه بتوان اين تعداد را تحت پوشش قرار داد اما هم اكنون به رغم وجود نيروهاي بهداشتي ، با كمبود مربي بهداشت در مدارس روبرو هستيم .

وي اظهار داشت : هم اكنون خريد خدمت در شهرهايي نظير تبريز، كرمان و شيراز انجام شده است به گونه اي كه دانشگاههايي كه در اين مورد توانايي دارند تحت حمايت قرار گرفته اند و البته در دانشگاه علوم پزشكي ايران نيز اين كار آغاز شده اما تعداد نيروهاي موجود در اين مورد بيش از تعدادي است كه مي توان آنها را تحت پوشش قرار داد .

مسئول اداره سلامت جوانان و مدارس معاونت سلامت وزارت بهداشت گفت: اغلب مشكلات مربوط به كمبود مربي بهداشت در شهرها مشاهده مي شود چرا كه هم اكنون به علت جمعيت كم در روستاها دانش آموزان كمتر با مشكلات كمبود مربي روبرو هستند.

اردلان تصريح كرد: هم اكنون تعداد زيادي از پزشكان بيكار در كشور وجود دارند كه مي توان قراردادي با آنها در قالب بخش غير دولتي بست تا اين افراد در مدارس در زمينه پزشكي و مسائل مربوط به آن بكار گرفته شوند ، چون بسياري از اين پزشكان نيز تمايل زيادي براي همكاري دارند .

وي گفت : متاسفانه بودجه خاصي در مورد خدمات پزشكي عمومي اختصاص نيافته است ، بلكه بيشترين بودجه در مورد مساله غربالگري در نظر گرفته شده و بودجه مربوط به پزشكي عمومي بسيار محدود است .

اردلان افزود : شايد كمتر از 5 درصد جمعيت دانش آموزي را تحت پوشش قرار داده ايم اما سازمان مديريت و برنامه ريزي متعهد شده امسال در اين مورد بودجه اي در نظر بگيرد .