به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی بنایی عصر دوشنبه در نشست خبری در استانداری قم با اشاره به توجه وزیر کشور به حل معضل اعتیاد در قم اظهار داشت: دولت یازدهم در زمینه آسیب‌های اجتماعی یک اهتمام واقعی دارد.

وی این اهتمام دولت را موجب امیدواری مردم دانست و افزود: مردم هنگامی که ببینند مسئولان واقعاً به دنبال رفع مشکلات هستند، وارد صحنه شده و با مراکز دولتی همکاری می‌کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به افتتاح دو مرکز نگهداری از معتادان خاطرنشان کرد: کاری که در قم صورت گرفته می‌تواند برای دیگر استان‌ها هم الگو باشد.

وی گفت: مسئله اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی در قم متفاوت از دیگر استان‌ها است و با وجود تمام اقداماتی که تا امروز صورت گرفته هنوز در ابتدای راه هستیم چراکه آسیب‌های اجتماعی دفعی برطرف نمی‌شوند.

حجت‌الاسلام بنایی معتادان متجاهر، متکدیان و اتباع غیر مجاز را سه معضل بزرگ اجتماعی در قم دانست و افزود: برنامه‌هایی در دست داریم تا عرصه را بر این سه عامل تنگ کنیم.

وی خاطرنشان کرد: آسیب‌های اجتماعی پیچیده و در هم تنیده هستند و باید حلقه اتصال میان روش‌های مختلف مبارزه با آنها کامل شود تا مردم نتیجه را در عمل ببینند.

مقابله با آسیب های اجتماعی در قم اهمیتی فراتر از دیگر استان ها دارد

رضا سیار فرماندار قم با اشاره به معضل بازگشت معتادان به چرخه اعتیاد خاطرنشان کرد: بهزیستی به دنبال ایجاد مرکزی است تا بتواند تا مدتی این افراد را نگهداری کرده و از شکل‌گیری این چرخه جلوگیری کند.

وی ابراز داشت: مقابله با آسیب‌های اجتماعی در قم اهمیتی فراتر از دیگر استان‌ها دارد و به همین دلیل مسئولان همت خود را در این موضوع به کار گرفته‌اند.

فرماندار قم با اشاره به رابطه سرقت و اعتیاد افزود: در مقطعی که ۴۰ معتاد دستگیر شد، شاهد بودیم در همان روز سرقت‌ها در قم به یک پنجم کاهش یافت و این نشان می‌دهد جمع‌آوری معتادان تا چه اندازه می‌تواند فضای شهر را بهبود دهد.