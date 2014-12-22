ضرورت فراهم کردن زیرساخت های لازم برای بیمه شدن کشاورزان و روستائیان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بشیری عصر دوشنبه درجلسه صندوق بیمه بخش امام زاده عبداله آمل اظهار داشت: عضویت کشاورزان و روستائیان در صندوق بیمه اجتماعی باعث می شود زمانی که معیشت آنها به علت کهولت سن و پیری، از کارافتادگی ویا فوت سرپرست خانوار، با خطر مواجه شد بتوانند همانند کارگران و کارمندان با حفظ کرامت و منزلت انسانی از حقوق و مزایای قانونی برخوردار شوند.

بشیری ادامه داد: روستائیان و کشاورزان بالای ۱۸ سال اعم از زن یا مرد، سرپرست خانوار یا غیر سرپرست خانوار می توانند با تأیید شورای اسلامی روستا یا جهاد کشاورزی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر عضو شوند و از مزایای بیمه های اجتماعی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان، هزینه کفن و دفن و نقل و انتقال سوابق بیمه ای برخوردار شوند.

وی افزود: حق بیمه سهم بیمه شده برای روستائیان و کشاورزان در سال ۹۳ از ۱۲۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.

این مقام مسئول تأکید داشت با همکاری صندوق، بخشداری، جهادکشاورزی، شهرداری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاران و کارگزاران می بایست نسبت به اطلاع رسانی و شناسایی مشمولین عضویت اقدام کرد.

در این جلسه عسگری پور بخشدار امام زاده عبداله با اعلام آمادگی بخشداری برای بیمه شدن روستائیان و کشاورزان بخش اظهار داشت: بخشداری و دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا و کارگزار بخش از طریق دهگردشی باید نسبت به شناسایی افراد فاقد پوشش بیمه ای اقدام کنند و افراد واجد شرایط عضویت در صندوق را برای نامنویسی و بیمه شدن راهنمایی کنند.