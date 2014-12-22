پیامبر اسلام ( ص) ذخیره تمام نشدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله رمضانی عصر دوشنبه در جلسه هفتگی تبلیغات اسلامی سیمرغ افزود: نیاز بشریت به قرآن هرگز پایان نمی یابد و تكامل علمی و اجتماعی انسان، نیاز او را به حقایق قرآن‌كریم نه تنها كاهش نمی‌دهد بلکه روز افزون می‌سازد.

وی گفت: نیاز انسان امروز و فردا به پیامبر اكرم (ص)، درس ها و آموزه‌های ایشان پایان ‌ناپذیر است و اگر اسلام خاتم ادیان و قرآن خاتم كتب آسمانی است، پیامبر اكرم (ص) خاتم الانبیاء و قله رفیع كمال انسانی است.

وی تصریح کرد: او خلیفه الله الاعظم و واسطه ابدی نزول فیض الهی است كه قرآن كریم نسخه مكتوب حقیقت نور محمدی (ص) است و پیامبر اكرم (ص) آینه تمام نمای صفات حسنای حق و نور مطلق خداوند متعال بر عالم و آدم.

حجت الاسلام رمضانی گفت: روحانیون باید دین خود را نسبت به قرآن و اهل بیت (ع) ادا کنند و با شناخت نیازهای حوزه های تبلیغی خود و بهره مندی از منابع سرشار قرآن و سیره اهل بیت (ع) در راستای تعمیق فرهنگ اسلامی فعالیت کنند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سیمرغ حضور مداوم و مستمر روحانیون مستقر و هجرت در روستاها و مناطق تبلیغی را فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی های دینی و عمومی جامعه دانست و افزود: شناسایی آسیب های اجتماعی، ارائه راه کار برای حل آن استفاده از ظرفیت، توان هیئات و مساجد برای برگزاری مناسبت ها مورد توجه مبلغین قرار گیرد.

وی از حسن توجه امام جمعه شهرستان نسبت به مسائل فرهنگی و مذهبی روحانیون مستقر در روستاها تشکر کرد و خواستار برنامه ریزی بیشتر روحانیون جهت برپائی مراسمات ایام آخر ماه صفر شد.

رمضانی خاطرنشان کرد: خدمات ‌رسانی در حوزه دین به مردم از جمله وظایف روحانیت است که با ایجاد اتحاد و همبستگی در بین آحاد جامعه اتفاق می‌افتد.



وی گفت : پیامبر اكرم (ص) به عنوان خاتم رسولان، تكمیل كننده بهترین الگو و اسوه برای تمام انسان ها در تمامی اعصار است و تنها راه سعادت و بهروزی در گرو پیروی از دین مبین اسلام و سنت حضرت محمد (ص) است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سیمرغ با اشاره به سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) افزود: پیشوای دوم، نه تنها از نظر علم، تقوی، زهد و عبادت، مقامی برگزیده و ممتاز داشت، بلكه از لحاظ بذل، بخشش، دستگیری از بیچارگان و درماندگان نیز در عصر خود زبانزد خاص و عام بود.

وی تصریح كرد: وجود گرامی آن حضرت آرام بخش دل های دردمند، پناهگاه مستمندان، تهیدستان و نقطه امید درماندگان بود. هیچ فقیری از در خانه آن حضرت دست خالی بر نمی گشت.

رمضانی اذعان داشت: امام حسن (ع)، به شهادت تاریخ، فردی شجاع و با شهامت بود و هرگز ترس و بیم در وجود او راه نداشت. او در راه پیشرفت اسلام از هیچ گونه جانبازی دریغ نمی ورزید و همواره آماده مجاهدت در راه خدا بود.

مجری طرح و مسئول کانون مداحان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سیمرغ نیز گفت: شاخصه های یک منبر و مجلس خوب از نگاه رهبر معظم انقلاب خطاب به کسانی است که در عرصه تبلیغ، ترویج معارف و مکتب اهل بیت (ع) قدم گذاشتند، مبلغ خوب ضمن برخورداری از ابزار موثر، کارآمد و به روز در عرصه تبلیغ باید، محتوای ابتدای منبر و سخنرانی خود را در قالب تبیین و بیان مسائل اعتقادی و حتی پاسخ گوئی به شبهات روز، متناسب با منطقه و ظرفیتی که وجود دارد اخصاص دهد.

حجت الاسلام رضایی علاوه بر بررسی آسیب ها و راهکار ها در امر تبلیغ افزود: یک مبلغ باید از ابتدا خلوص نیت داشته باشد، وقتی نیت خالص باشد، اخلاق، رفتار و کردار او نیز خالص خواهد شد. اگر این چنین بود قدر و منزلت خواهد داشت و کارش ارزشمند است در غیر این صورت دچار آسیب می شود، پس روح و قلب باید مملو از عشق به ائمه معصومین (ع) باشد و با توسل از این بزرگواران قدم در این راه بگذارد و تا وقتی که شور، هیجان، غم و شادی اهل بیت (ع) در وجود یک مداح شعله ور نباشد نمی تواند موفق باشد.

وی همچنین در باب مداحی اظهار داشت : مداحان باید مخاطب شناسی کنند و در انتخاب نوع روضه دقت داشته باشند. گاهی روضه احساسی لازم است و گاهی روضه سنگین کاربرد دارد و موثر واقع می شود.