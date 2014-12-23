مدیر نشر مولی: از چاپ کتابی پشیمان نیستم/ مردم به ما اعتماد ندارند!

به گزارش خبرنگار مهر، سرای اهل قلم خانه کتاب ایران عصر دیروز دوشنبه اول دیماه در ششمین نشست از سلسله جلسات «تاریخ شفاهی کتاب» میزبان حسین مفید مدیر باسابقه انتشارات مولی بود.
انتشار کتابهایی مانند سیر و صور نقاشی در ایران، ترکان در ایران، هنر سلجوقی و خوارزمی، احیای هنرهای از یادرفته: مبانی معماری سنتی در ایران، ایران باستان: پیشاتاریخ، عیلامیان، هخامنشیان، سلوکیان، پارتیان، ساسانیان، فرهنگهای هنری ایران: ماقبل تاریخ، هنر مادی، هنر هخامنشی، هنر پارتی، ترجمه فتوحات مکیه و سلسههای متقارن در ایران: طاهریان، صفاریان و سامانیان و غزنویان، در کارنامه ۳۰ ساله انتشارات مولی به چشم میخورد.
مفید، در ابتدای این جلسه با شرح بیوگرافی مختصری از خود گفت: من در سال ۱۳۳۲ متولد شدم. در دانشگاه شهید بهشتی، معماری خواندم اواخر سال ۵۶ وارد کار کتابفروشی شدم و اولین کتابم را هم بهعنوان ناشر به همراه همسرم منتشر کردم که عنوان آن «موسیقی در اسلام» بود.
ارشاد هم "یوم السعد " دارد و هم "یومالنحس"!
مدیر انتشارات مولی سپس با اشاره به فراز و فرودهای کار به عنوان یک ناشر بویژه در ارتباط با اداره ممیزی گفت: ارشاد هم "یوم السعد " دارد و هم "یومالنحس" یعنی یک روز با ما (ناشران) خوبند و یک روز بد. الان هم همین طوری است و ما هم در این ۳۰ سال هیچ وقت رمز این قضیه را نفهمیدیم!
وی با بیان اینکه هیچ وقت ناشر کتابهای ادبی و رمان نبوده است گفت: واقعیت این است که رمان مخاطب خاص خود را دارد و قطعا از طریق استمرار ۲۰-۳۰ ساله است که می توانید به عنوان ناشر مشتریهایتان را پیدا کنید.
مفید افزود: من همیشه مقلد بودهام؛ تا زمانی که مرحوم طهوری (بنیانگذار انتشارات طهوری) زنده بود از روی دست او نگاه میکردم، آقای طهوری که فوت کرد، از روی دست آقای کیائیان (مدیرنشر چشمه) نگاه کردهام.
مدیر انتشارات مولی درباره توسعه کتابفروشی خود هم در سالهای نهچندان دور یادآور شد: من محل کتابفروشی مولی را آن زمان چهارصد میلیون تومان خریدم و با ۱۰۰ میلیون تومان هم آن را تجهیز کردم جریانش هم این است که زمانی مدیرعامل بانک پارسیان همشاگردی دوره مدرسه ما بود و به توانستم از او یک وام البته نه چندان کم بهره و ۲۹ درصدی بگیرم تا کتابفروشی ام را توسعه دهم.
مفید درباره نحوه آشنایی خود با نویسندگان، مترجمان و پدیدآورندگان مطرحی که وی کتابهایشان را چاپ کرده را با ذکر مثالهایی تشریح کرد و گفت: نجیب مایل هروی را مرحوم بیژن الهی با ما آشنا کرد البته من همیشه این رویه را در کارم داشتهام که صرف نظر از خود کتابی که تحویلم میشود، باید بتوانم با مولف آن هم ارتباط برقرار کنم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال تا زمانی که من راضی شدم ترجمه «فتوحات مکیه» از محمد خواجوی را چاپ کنم، زمان زیادی طول کشید. البته خود ترجمه این کار هم حدود ۷-۸ سال طول کشید. بعدها با آقای خواجوی رابطهمان گرم شد و الان هم کتاب «فواتح اللهیه» او را که شرح تفسیر قرآن است، زیر چاپ داریم.
مفید که رشته اصلیاش معماری بوده و همچنان خود را شاگرد حسین لرزاده معمار بنام سالهای نه چندان دور کشورمان می داند تاکید کرد: به عنوان یک ناشر بخش زیادی از انرژی خود را صرف چاپ منقح کتابهای حوزه معماری کرده ام و این امید را دارم که مخاطبان هم از آن بهره مند بوده باشند.
مدیر انتشارات مولی همچینن گفت: من به تجربه دریافتهام که ممکن است کاری که به صورت دسته جمعی انجام میدهیم، ضعیفتر انجام شود ولی انجام می شود اما کاری که به صورت فردی پیش میرود، با همه توان و با دقت کامل ادامه خواهد یافت اما به احتمال قریب به یقین به انجام نمی رسد!
کتابی که چاپ میکنم تا یکی، دو ماه جرات باز کردنش را ندارم
وی در ادامه گفت: به عنوان یک ناشر هر وقت کتابی را چاپ میکنم تا یکی، دو ماه جرات باز کردن آن را ندارم چون بلافاصله چشمم به غلط های املایی یا ویرایشی چاپ شده در کتاب روشن میشود!
مفید که در سه دهه گذشته بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب به چاپ رسانده در پاسخ به این سئوال که آیا هیچ وقت از انتشار یک یا چند عنوان از این کتابها پشیمان شدهاست! گفت: خیر البته برخی حرفها در برخی از این کتاب هست که خودم قبولشان ندارم، ولی از چاپ هیچ کدام از کتابها پشیمان نیستم.
باید قسم بخوریم که کتابهایمان سانسور نشدهاست!
مدیر انتشارات مولی در تحلیل علت پائین بودن تیراژ کتاب در ایران گفت: اگر بخواهم واقعیت را بگویم، مردم به ما اعتماد ندارند و من دلیل آن را هم نمی دانم؛ هر روز موارد زیادی پیش می آید که خریداران کتاب نزد من میآیند و میگویند مثلا ترجمه فتوحات مکیه و یا سرمایه (اثر کارل مارکس) مربوط به قبل از انقلاب را داری؟ و وقتی جواب میدهم این کتابها قبل از انقلاب اصلا چاپ نشده، باورشان نمیشود. بعضی وقتها باید قسم حضرت عباس بخوریم که به مشتری ثابت کنیم کتابهایمان سانسور نشده است.
مفید افزود: دلیل دیگر پائین بودن تیراژ کتاب این است که قبلا درباره کتاب در رسانهها و محافل مختلف، زیاد حرف زده میشد اما الان کمتر چنین است همچنین این نکته وجود دارد که ما ناچاریم از بیان شیرینیها و حلاوتهای نهفته در متن کتابهایمان، خودداری کنیم چون ممکن است دیگر اجازه چاپ نگیرند.
فکر نمیکنم اینترنت و روزنامهها رقیب ما هستند
وی همچنین درباره آینده صنعت نشر گفت: من اصلا فکر نمیکنم که اینترنت و روزنامهها رقیب ما هستند. ما میمانیم و آنها هم میمانند البته یک نکته هست و آن اینکه ناشران کمک درسی زیاد شدهاند. این البته نکته منفیای نیست چون مسلما ما و بچههای ما به ناشرانی که بلدند با کتابهای کنکورشان ما را به دانشگاه بفرستند، نیاز داریم، ولی ای کاش آنها (ناشران کتابهای کمک درسی) هم به ما نیاز پیدا می کردند.
در پایان ششمین نشست از سلسله جلسات «تاریخ شفاهی کتاب» با اهدای لوح سپاس و هدیه نقدی از حسین مفید مدیر انتشارات مولی تقدیر به عمل آمد.
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