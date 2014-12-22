به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری بوشهر اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی به منظور اجرای طرح‌های مختلف عمرانی در استان بوشهر صورت گرفته است و طرح‌های متعددی در استان در دست اجرا است.

وی ادامه داد: اعتبارات بسیار خوبی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی استان بوشهر تخصیص یافت و میزان این بدهی‌ها که یک‌هزار میلیارد تومان بود، در حال حاضر به یک سوم مقدار قبل رسیده است.

استاندار بوشهر با اشاره به ابلاغ یک هزار میلیارد 170 میلیون تومان اعتبارات عمرانی استان در سال جاری، اضافه کرد: با توجه به روند تخصیص‌ها در سال جاری و تلاش‌های صورت گرفته امیدواریم تا پایان امسال شاهد تخصیص 900 میلیارد تومان باشیم.

وی با اشاره به پروژه چهار خطه کردن محور دالکی کنارتخته اشاره کرد و بیان داشت: 16 کیلومتر از این مسیر در استان بوشهر است که امیدواریم تا پایان سال شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

سالاری همچنین از تکمیل بزرگراه برازجان- گناوه با تخصیص اعتبارات از وجوه و منابع ملی تا پایان امسال خبر داد و افزود: بزرگراه دیر – بوشهر نیز دارای 60 درصد پیشرفت فیزیکی است که امیدواریم شاهد تسریع در اجرای آن باشیم.

وی با افزایش دو برابری اراضی مجتمع‌های پرورش میگو استان بوشهر در سال جاری خبر داد و بیان داشت: به منظور توسعه استان بوشهر طرح‌های بسیار مهمی را در دست پیگیری داریم که از جمله این طرح‌ها، فعال شدن منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر است.

استاندار بوشهر از توفاقات صورت گرفته با رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور برای عملیاتی‌شدن دهکده گردشگری ساحلی بوشهر خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان بوشهر را با جدیت در دستور کار داریم.

وی در ادامه با تقدیر تلاش های شاپور رجایی در مدت فعالیت در معاونت امور عمرانی استانداری بوشهر بیان داشت: خدمات قابل توجهی را از سوی مهندس رستمی در زمان تصدی مسئولیت در استان شاهد بودیم.

سالاری همچنین به کارنامه درخشان محمد حسن باستی در زمینه فعالیت‌های عمرانی اشاره کرد و افزود: امیدواریم شاهد توسعه شتابان فعالیت‌های عمرانی در استان بوشهر باشیم.