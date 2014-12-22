معرفی 222 متخلف عرضه فراورده های خام دامی غیربهداشتی به مراجع قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله بهمنش بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تخلف این افراد در ۳۸هزار بازرسی انجام شده از مراکز توزيع و عرضه فرآورده هاي خام دامی اعم از واحدهاي عرضه گوشت قرمز، سفيد، آبزيان، مواد لبنی و عسل، كارخانجات فرآوری گوشتی و لبنی و ... کشف ده است.

وی بیان کرد: در این راستا حدود۴۰ تن فرآوردهای خام دامي آلوده و غير بهداشتی و تاريخ مصرف گذشته از ابتداي سالجاری تاکنون در اين استان کشف شده است.

بهمنش اظهار داشت: رسيدن به وضعيت مطلوب در بهداشت محصولات دامي در سطح استان مستلزم مشارکت مردم است.

وی عنوان کرد: سلامت فرآورده هاي خام دامی با سلامت و امنيت غذايی مردم مرتبط است و تمامي شهروندان بايد در هنگام خريد فرآورده های خام دامي بسته بندي شده به تاريخ توليد، انقضاء و برچسب نظارت و مهر بهداشتي دامپزشكی توجه کنند.

این مسئول، اجراي طرحهاي بسته بندي فرآورده هاي خام دامي، ساماندهی كشتار گاههاي سنتی و هدايت كشتاردام به كشتارگاههای صنعتي و افزايش بازرسي ها و نظارت بهداشتی را از مهمترين فعاليت های حوزه سلامت و بهداشت عمومي دامپزشكی در سطح عنوان کرد.