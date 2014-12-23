مجله مهر- عطیه همتی: پایگاه خبری «گاردین» در گزارشی محبوب ترین اپلیکیشن‌های آندروید که امسال به بازارهای اینترنتی و App Stor های موبایل اضافه شدند را اعلام کرد.

Mailbox

این نرم افزار که به معنی « صندوق پستی» است یکی از بهترین اپلیکشن ها برای صفر نگهداشتن پیام های شماست. با این برنامه می توانید با کشیدن ایمیل های ناخواسته به کنار آنها را از جلوی چشمتان محو کنید. این برنامه طراحی نرم و صافی دارد که با Gmail ادغام شده است. همچنین قابلیت «snooz» کردن ایمیل برای زمان های مختلف نیز از دیگر قابلیت های این اپلیکشن است که باعث محبوبیتش در سال 2014 شده است.

Whosampled

اگر شما عاشق موسیقی هستید این نرم افزار یک نرم افزار بسیار شگفت انگیز برای شماست. شما با این نرم افزار می توانید بفهمید چه کسانی از آهنگ مورد نظرتان نمونه برداری کردند و یا اینکه چه کسانی آن را آهنگ اصلی خود گذاشته اند و حتی چه ریمیکس هایی برای آن منتشر شده است.

Sunrise Calendar

این اپلیکیشن برای منظم کردن کارهای روزانه است که از طریق آن می توانید برنامه هایتان را روی یک تقویم منظم بنویسید تا این تقویم برنامه هایتان را راس ساعت به شما یادآوری کند.

FIRE CHAT

این برنامه کم نظیر در زمینه چت بدون اینترنت است که نسل جدیدی از ارتباطات را ایجاد کرده است. با این نرم افزار شما می توانید حتی اگر هیچ اتصال به اینترنت و یا پوشش تلفن همراهی وجود نداشته باشد، با مردم اطراف خود چت کنید. چه در مترو، در یک بازی بزرگ یا مرکز تجاری، یک اردو در طبیعت می توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید. البته این نرم افزار با این قابلیت تا حدودی پر دردسر به نظر می رسد.

Inbox by Gmail

این نرم افزار نیاز به یک دعوتنامه دارد. برای درخواست دعوتنامه، یک ایمیل به inbox@google.com ارسال کنید. این صندوق دریافت ایمیل به بهتر زندگی و کارکردن شما کمک می کند، اما به جای آن اغلب مسایل مهم و استرس زا را از نظر می پوشد. صندوق پست ساخته شده توسط این نرم افزار همه چیز را سازمان یافته و مرتب نگه می دارد و کمک می کند تا شما به آنچه مهم است دسترسی داشته باشید.