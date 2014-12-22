تقدیر معاون رئیس جمهوری از خدمات هلال احمر برای زائران امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر نوبخت پس از استماع گزارش‌های ارائه شده از سوی مسئولان سازمان امداد و نجات، اظهار کرد: با توجه به حضور بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار زائر در شهر مقدس مشهد، خدمات انجام شده برای ایجاد تسهیلات به زائران بسیار مناسب است.

پیرحسین کولیوند رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر هم در این جلسه به آمادگی جمعیت هلال‌احمر در ۷ استان و ارائه خدمات امدادی به بیش از ۴۳ هزار نفر به ویژه افرادی که به صورت دسته‌های عزاداری و پیاده به سمت مشهد مقدس در حال حرکت هستند، اشاره و اظهار کرد: این خدمات تا سوم دی به صورت ویژه ادامه خواهد داشت .

مهندس رشیدیان، استاندار خراسان رضوی هم از ورود زائران به مشهد مقدس خبر داد و از خدمات ارائه شده از سوی جمعیت هلال احمر اعلام رضایت کرد