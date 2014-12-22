به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اوضاع باشگاه پرسپولیس طی روزهای گذشته بهم ریخته و بدون تصمیم گیرنده پیگیری می شد، انتشار خبری مبنی بر احتمال حضور رضا قوچان نژاد در این تیم کمی کفه ترازو را به سود مسئولان موقت سنگین کرد تا شاید بین هواداران جایگاه مطلوبی پیدا کنند اما واقعیت این است که این خبر تنها برای دلخوشی هواداران منتشر شده و بررسی های شرایط مالی باشگاه پرسپولیس نشان می دهد که این باشگاه امکان جذب این بازیکن را ندارد.

رضا قوچان نژاد در اصل بازیکن تیم استاندارد لیژ بلژیک است که به تیم چارلتون انگلیس منتقل شده است و از آنجایی که مالک این دو باشگاه یکی است، این باشگاه برای انتقال قوچان نژاد به الکویت رقم بالایی دریافت کرد و حالا حضور این بازیکن در لیگ ایران رقم سنگینی را روی دست مسئولان باشگاه خواهد گذاشت چرا که هم باید مبلغ بالایی برای صدور رضایت نامه وی بدهند و مبلغی سنگینی هم به خود قوچان نژاد بدهند.

با توجه به مشکلات مالی که باشگاه پرسپولیس دارد و باید سقف بودجه را هم رعایت کند، طبیعی است که حضور قوچان نژاد نمی تواند منطقی و نزدیک به واقعیت باشد. این در حالی است که باشگاه پرسپولیس چند هفته است بابک حاتمی بازیکن سایپا را مد نظر دارد و مذاکراتی ابتدایی هم انجام شده اما پول جذب این بازیکن را ندارد. حالا چطور می خواهد قوچان نژاد را جذب کند.

به گزارش خبرنگار مهر محمودرضا فاضلی که در جریان وضعیت قوچان نژاد دارد در این مورد گفت: رضا فعلا قصد حضور در تیم های ایرانی را ندارد و صحبت هایی که در مورد حضورش در پرسپولیس مطرح می شود تنها گمانه زنی و شایعه است. وی تاکید کرد که از سوی مسئولان باشگاه پرسپولیس هیچ مذاکره ای با قوچان نژاد انجام نشده است.