۵۰ درصد اعتبارات عمران شهری کاکی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی عصر دوشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی شهر کاکی اظهار داشت: امسال استاندار بوشهر توجه خاصی به پروژه های عمران شهری داشته و در جلسات مختلف بر تغییر مبلمان شهری تاکید شده است.

وی افزود: در همین راستا فرماندار شهرستان نیز در جلسه کمیته برنامه‌ریزی اعتبار خوبی برای توسعه و عمران شهر کاکی اختصاص داده که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته است.

بردستانی بیان کرد: در سال جاری بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال به پروژه های عمران شهری کاکی اختصاص یافته که تاکنون ۵۰ درصد آن تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال مابقی اعتبارات نیز تخصیص پیدا خواهد کرد، گفت: این اعتبارات برای اجرای شش پروژه عمرانی و پرداخت مطالبات هزینه خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی از شهرداری کاکی خواست نسبت به تسریع در اجرای پروژه‌هایی که تعیین پیمانکار شده است، اقدام کند.

بردستانی از افتتاح پروژه بلوار بسیج، آسفالت کوچه و معابر و خیابان شهرک آسایش در دهه فجر خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مبادله موافقتنامه خیابان محله بنیاد مسکن صورت گرفته، شهرداری نسبت به برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار تسریع کند.