ترویج فرهنگ وقف براساس نیازهای کشور اولویت کاری سازمان اوقاف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی شامگاه دوشنبه در مراسم سوگواری حضرت امام رضا (ع) درحسینیه اعظم زنجان افزود: وقف یک احسان ماندگار است و در راستای بالندگی و توسعه جامعه بسیار موثر است.

وی اظهار داشت: ترویج اقتصاد مقاومتی در چار چوب سنت حسنه وقف است چرا که توجه به این مهم در توسعه اقتصاد و کاهش بیکاری در جامعه بسیار مثمر ثمر است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اجرای طرح های بزرگ در کشور گفت: طرحهای بسیار بزرگی توسط اوقاف در کشور در حال اجرا است که در رفع بیکاری و توسعه اقتصادی کشور نقش آفرینی خواهد کرد.

حجت الاسلام محمدی تاکید کرد: اجرای طرح دامپروری که در استان زنجان در حال اجرا است به لحاظ اقتصادی بسیار مفید و خدمت به عموم مردم است.

وی در ادامه افزود: سازمان اوقاف استان زنجان تاکنون در اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی بسیار موفق بوده و برای استانهای دیگر الگو است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تصریح کرد: سازمان اوقاف درصدد این است که بر اساس نیازهای جامعه طرحهای مهم را در کشور اجرا کند و جلوی فقر و محرومیت را در جامعه بگیرد.