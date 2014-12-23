اکران های جشنواره فیلم مردمی عمار در سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار در سیستان و بلوچستان شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره در مسجد ابوذر غفاری زاهدان گفت: پخش فیلم و سخنرانی با محور سینمای متعهد انقلاب اسلامی از برنامه های نخستین روز برگزاری این جشنواره در زاهدان است.

آرشام هنرکار اظهار داشت: سیستان و بلوچستان امسال نخستین استان اکران کننده فیلم‌های این جشنواره در سطح کشور است و شهروندان ۸ شهر استان از جمله زاهدان، چابهار، زابل، ایرانشهر، مهرستان، بزمان، خاش و نیکشهر شاهد اکران فیلم های این جشنواره خواهند بود.

وی با بیان اینکه این جشنواره در طی دو مرحله برگزار می شود اظهار داشت: مرحله نخست این جشنواره مردمی از یکم دی ماه به مدت یک هفته با اکران فیلم در بیش از ۱۰۰ مکان از جمله مساجد، هیئت‌های مذهبی، حسینیه‌ها، ادارات و مجتمع‌های مسکونی در دستور کار قرار دارد و مرحله دوم اکران آن در بهمن ماه سال جاری و در دانشگاه‌ها و مدارس دنبال خواهد شد.

وی ابراز داشت: امسال بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ اثر در بخش داخلی و بین المللی با محورهای تاریخ معاصر ایران، فتنه سال ۸۸، نقد درون گفتمانی جنگ نرم، اقتصاد مقاومتی و حرکت های خودجوش مردمی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

وی در خصوص اکران فیلم های مردمی جشنواره عمار در مکان های مورد درخواست شهروندان و یا ادارات نیز گفت: فیلم‌های این جشنواره برای اجتماعت بیش از پنج نفر و با ارسال تقاضا به صورت رایگان قابل اکران است.

وی افزود: متقاضیان اکران فیلم های این جشنواره می توانند درخواست خود را به نشانی اینترنتی www.AmmarFilm.ir و یا نام شهر خود را به سامانه پیامکی۳۰۰۰۱۸۰۱ ارسال کنند.