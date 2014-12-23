زنجان جزو چهار استان برتر کشور در توسعه مشاغل خانگی است

به گزارش خبرنگار مهر قاسم صیادی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سازمان فنی و حرفه ای از طرحهای کاربردی حمایت می کند و محصولات تولید شده را در بازار عرضه می کند.

وی اظهار داشت: این سازمان در راستای توسعه مشاغل خانگی آموزش های کاربردی را در دستور کار خود دارد.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان به حرفه تراش سنگهای قیمتی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: این صنعت ۸۰۰ میلیون دلار ارزش دلاری جهانی دارد.

صیادی تاکید کرد: این سازمان با شعار" یک خانه، یک کارخانه "درصدد توسعه مشاغل خانگی است و تنها هدف این سازمان اشتغالزایی پایدار است.

وی در ادامه افزود: استان زنجان در بحث حرفه تراش سنگهای قیمتی چهارمین استان است که در این صنعت فعال است.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان زنجان یادآور شد: از ۱۰۰ نوع سنگ قیمتی در جهان ۵۰ نوع سنگ قیمتی در ایران وجود دارد.

صیادی در ادامه به ملیله زنجان که به کشورهای اروپایی و مسکو صادر می شود اشاره کرد و افزود: این استان در حرفه ملیله کاری بسیار فعال است.