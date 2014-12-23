سایت جامع اطلاعات ایثارگران راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی شب گذشته در نخستین گردهمایی مشاوران ایثارگران دستگاه های اجرایی استان اظهارداشت: با توجه به حضور پررنگ جهاد کشاورزی و همان جهادسازندگی سابق در دوران هشت سال دفاع مقدس اداره ایثارگران در اداره کل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در طول دوران دفاع مقدس تعداد چهار هزار و ۶۲۵ نیرو از طرف جهادسازندگی و جهادکشاورزی خراسان جنوبی به مناطق عملیاتی اعزام شده اند، تصریح کرد:از این تعداد۵۳۱ نفر از نیروهای خود جهاد و بقیه نیز از نیروهای مردمی بودند.

رئیس کمیسیون ایثارگران اداره کل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه این سازمان در طول هشت سال دوران دفاع مقدس ۳۹ شهید را تقدیم انقلاب کرده است، عنوان داشت: بعد از جنگ نیز تعداد یک هزار و ۹۸۴ نفر از طرف این سازمان برای بازسازی به مناطق جنگ زده اعزام شدند.

محمدی تأمین هزینه های درمان ایثارگران را مهم ترین مشکل این سازمان در زمینه ایثارگران عنوان کرد و گفت: تا پایان سال ۹۲ هزینه های درمان ایثارگران شاغل در سازمان توسط خود دستگاه پرداخت می شد اما در قانون سال ۹۳ پرداخت تمامی هزینه ها توسط بنیاد شهید انجام می شود.

لزوم راه اندازی سایت به روز و جامع از اطلاعات ایثارگران در کشور

وی با بیان اینکه به دلیل وجود برخی نواقص و مشکلات پرداخت این هزینه ها تا تیرماه سال جاری بلاتکلیف بود، گفت: بعد از آن نیز این هزینه ها از سازمان کسر شده اما هنوز هزینه های درمان جامعه ایثارگران بلاتکلیف است.

رئیس کمیسیون ایثارگران اداره کل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم راه اندازی سایت به روز و جامع از اطلاعات ایثارگران در کشور، بیان داشت: لازم است که این سایت در کشور راه اندازی شود تا دستگاه های اجرایی بتوانند اطلاعات به روزی از ایثارگران داشته باشند.

راه اندازی سایت جامع و کامل از مقررات و قوانین مرتبط با ایثارگران به منظور آشنایی هر چه بهتر ایثارگران با حقوق خود، راه اندازی کمیته ویژه برای اشتغال ایثارگران و تصویب اعتبار ویژه برای دستگاه های اجرایی در زمینه ایثارگران از دیگر خواسته های رئیس کمیسیون ایثارگران اداره کل جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این گردهمایی بود.

ایثارگران جایگاه خودشان را در سازمان ها پیدا نکرده اند

مشاور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این جلسه با انتقاد از اینکه ایثارگران جایگاه خودشان را در سازمان ها پیدا نکرده اند، اظهارکرد: در حال حاضر جایگاه سازمانی مشاوران ایثارگران در دستگاه های اجرایی مشخص نیست و تا زمانی که این جایگاه در سازمان مشخص نشود این افراد نمی توانند به وظایف خود به درستی عمل کنند.

عبدالرزاق به قانون فوق العاده ایثارگری اشاره کرد و گفت: جایگاه نیروهای قراردادی در دستگاه های اجرایی بلاتکلیف است و مشخص نیست که آیا این افراد نیز مانند نیروهای رسمی ایثارگران هستند یا نه؟

مشاور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجندبا بیان اینکه طبق قانون مدت زمان حضور در جبهه ها به میزان ۱.۵ برابر دوران خدمت برای ایثارگران محسوب می شود، بیان داشت: به رغم وجود این قانون هنوز بیمه تأمین اجتماعی با این موضوع موافقت نکرده است.

وی تبدیل وضعیت نیروهای استخدامی را از دیگر مشکلات ایثارگران در دستگاه های اجرایی عنوان کرد و افزود: به دلیل اینکه نیروهای غیر رسمی ایثارگران پست سازمانی ندارند، نمی توانیم تبدیل وضعیت آن ها را انجام دهیم.

عبدالرزاق با اشاره به اینکه مجوزی برای تبدیل وضعیت فرزندان جانباز بالای ۲۵ درصد وجود ندارد، بیان کرد: در این زمینه مکاتبات زیادی با وزارت بهداشت انجام شده اما هنوز هیچ موافقت و پاسخی در مورد تبدیل وضعیت آن ها دریافت نشده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی نیز در این گردهمایی اظهارکرد: اصلی ترین کار مشاوران احصاء مشکلات ایثارگران و پیدا کردن راهکار برای ارتقاء و پیشرفت جامعه هدف است.

حجت الاسلام حسین معصومی با بیان اینکه شما مشاوران باید جامعه ایثارگران و جامعه هدف خود را برای پذیرش مسئولیت ها در جامعه آماده کنید، تصریح کرد: خدمت به جامعه ایثارگری توفیق بزرگی است که نصیب شما شده و این فرصت در اختیار شما قرار گرفته تا در خدمت به ایثارگران بکوشید.

وی با بیان اینکه ایثارگران از ما انتظار دارند که به مشکلات آن ها رسیدگی کنیم، اظهار امیدواری کرد که بتوانیم از این فرصت بدست آمده بهره کافی را ببریم.