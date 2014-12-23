انوشیروان ارجمند نیم قرن در عرصه هنر کشور تلاش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کار اندیش دوشنبه شب در مراسم بزرگداشت مرحوم انوشیروان ارجمند در مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع) مشهد اظهار کرد: مرحوم انوشیروان ارجمند هنرمندی بود که نیم قرن خاک صحنه و خون دل خورد و حضوری جدی در عرصه هنر کشور داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر ارشاد اظهار کرد: این هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینمای کشور با عشقی که به ایران و هنر این سرزمین داشت، توانست آثار فاخری خلق و از خود به یادگار بگذارد.

وی با بیان اینکه در گذشته توفیق آشنایی با پدر مرحوم ارجمند را در مشهد داشته ام، عنوان کرد: به واسطه ارتباطم با این خانواده از همان گذشته شاهد متانت و شخصیت افتاده این مرحوم و فرزندانشان بوده‌ام.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از افتخارات مشهدی‌ها را درخشش هنرمندان تئاتر و سینما در عرصه هنر کشور به ویژه حضور خانواده ارجمند در سینمای کشور از این استان دانست.

کاراندیش به جمعیت زیادی که برای مراسم تشییع مرحوم انوشیروان ارجمند آمده بودند اشاره کرد و گفت: این جمعیت غیر قابل وصف بود و حضور گسترده مردم در آن نشانه قدردانی از زحمات ایشان در عرصه هنر کشور است.

وی عنوان کرد: خوشحالم که امشب نیز مردم هنر دوست بسیاری به پاس قدردانی از زحمات این هنرمند پیشکسوت گرد هم جمع شده اند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: وزیر ضمن تسلیت فوت این هنرمند بزرگ کشور از خانواده ایشان برای اینکه نتوانستند در مراسم گرامیداشت وی در مشهد حضور یابند عذرخواهی کرد.