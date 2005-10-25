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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۵۱

تازه هاي ادب

يك شاعر با " تظاهرات تك نفره " به بازار كتاب مي آيد

هادي خوانساري - شاعر و منتقد ادبيات ، به زودي كتاب " تظاهرات تك نفره " را كه به معرفي شعر همگرايي مي پردازد ، به چاپ خواهد رساند .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر،  " تظاهرات تك نفره " در نظر دارد همگرايي بين ژانرهاي مختلف موجود مانند صلح ، سياست ، عرفان ، مذاهب ، علم و ژانرهاي ادبي ، هنري ايجاد كند و تمامي اينها را در يك نقطه مشترك به هم برساند و تفكر مولف هاي ادبي را به هم نزديك كند .

" تظاهرات تك نفره "  در برگيرنده  سي قطعه شعر در موضوعاتي  مانند  صلح ،  انسان ، آزادي  و ...است كه در موضوع  آزادي  به مسائلي مانند عشق ،  محيط زيست ، ضد جنگ و ...مي پردازد .

گفتني است در اين كتاب ژانرهاي شعر همگرا با تكنيك هاي جديد ارائه شده  و نقطه شروعي است تا اختلاف سلايق در جنگ موجود در حوزه شعر معاصر پايان يابد و از تمام امكانات بدون تفكر تك بعدي استفاده شود .

" تظاهرات تك نفره " توسط نشر " فراآگاه " به چاپ خواهد رسيد .

به گزارش مهر ، " دوست من چگوارا " عنوان كتاب ديگري از هادي خوانساري است كه در 3000 نسخه توسط نشر " فراآگاه " به چاپ رسيده است ، اين كتاب با مقدمه اي از " خوزه رامو رود ريگز " ( سفير كوبا ) و روز شماري از زندگي چگوارا و آلبومي از عكس هاي كمياب وي ارائه شده است .

" دوست من چگوارا " مجموعه اي از اشعار شاعران ايراني براي چگواراست و شامل اشعاري از شاعراني چون : سياوش كسرايي ،  محمد علي سپانلو ، محمد زهري ، كيومرث منشي زاده ،  كامران جمالي ،  محمود معتقدي ،  رضا معتمدي ،  سيدعلي ميرباذل ،  كريم رجب زاده ، هادي خوانساري و .. است . 

کد مطلب 244795

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