يك شاعر با " تظاهرات تك نفره " به بازار كتاب مي آيد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، " تظاهرات تك نفره " در نظر دارد همگرايي بين ژانرهاي مختلف موجود مانند صلح ، سياست ، عرفان ، مذاهب ، علم و ژانرهاي ادبي ، هنري ايجاد كند و تمامي اينها را در يك نقطه مشترك به هم برساند و تفكر مولف هاي ادبي را به هم نزديك كند .

" تظاهرات تك نفره " در برگيرنده سي قطعه شعر در موضوعاتي مانند صلح ، انسان ، آزادي و ...است كه در موضوع آزادي به مسائلي مانند عشق ، محيط زيست ، ضد جنگ و ...مي پردازد .

گفتني است در اين كتاب ژانرهاي شعر همگرا با تكنيك هاي جديد ارائه شده و نقطه شروعي است تا اختلاف سلايق در جنگ موجود در حوزه شعر معاصر پايان يابد و از تمام امكانات بدون تفكر تك بعدي استفاده شود .



" تظاهرات تك نفره " توسط نشر " فراآگاه " به چاپ خواهد رسيد .

به گزارش مهر ، " دوست من چگوارا " عنوان كتاب ديگري از هادي خوانساري است كه در 3000 نسخه توسط نشر " فراآگاه " به چاپ رسيده است ، اين كتاب با مقدمه اي از " خوزه رامو رود ريگز " ( سفير كوبا ) و روز شماري از زندگي چگوارا و آلبومي از عكس هاي كمياب وي ارائه شده است .

" دوست من چگوارا " مجموعه اي از اشعار شاعران ايراني براي چگواراست و شامل اشعاري از شاعراني چون : سياوش كسرايي ، محمد علي سپانلو ، محمد زهري ، كيومرث منشي زاده ، كامران جمالي ، محمود معتقدي ، رضا معتمدي ، سيدعلي ميرباذل ، كريم رجب زاده ، هادي خوانساري و .. است .