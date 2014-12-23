درصدد ارتقای فضای سبز استان و رساندن آن به استاندارد کشوری هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان قربانی شامگاه دوشنبه در نشست شهرداری‌های استان با استاندار کرمانشاه گفت: هم‌اکنون سرانه فضای سبز در استان کرمانشاه ۱۱ متر مربع است.

وی افزود: هم‌اکنون میانگین و استاندارد فضای سبز در کشور ۱۴ متر مربع است و مجموعه شهرداری کرمانشاه در تلاش است تا این سرانه فضای سبز را ارتقا و به میانگین کشوری نزدیک کند.

شهردار کرمانشاه گفت: یکی از مشکلات ما برای توسعه فضاهای سبز در شهرک های حاشیه ای که در ۲۰ سال اخیر اجازه تفکیک اسنادی به آنها را داده ایم این مساله است که هنوز سند تفکیک زمین را به شهرداری ارائه نکرده اند.

ایجاد ۳۵ پارک محلی، فضای سبز ۲۱ هکتاری و پارک سراب قنبر

قربانی از ایجاد ۳۵ پارک محلی در سطح شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: با ایجاد این پارک‌ها این سرانه هفت سانتی‌مترمربع افزایش می‌یابد.

وی از ایجاد یک فضای سبز ۲۱ هکتاری در سال ۹۴ خبرداد و گفت: باید با برنامه این سرانه را ۲۵ سانتی‌مترمربع دیگر افزایش دهیم.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: با احداث پارک سراب قنبر در شهر کرمانشاه طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ سرانه فضای سبز استان یک و هشت دهم متر مربع دیگر افزایش می‌یابد.

وی از استفاده از سیستم مکانیزه در آبیاری پارک‌های استان خبرداد و گفت: برای مثال برخی پارک‌های سه هکتاری تنها با یک نفر نیروی انسانی آبیاری می‌شود و بیش از ۹۰ درصد منطقه چهار شهر کرمانشاه مجهز به سیستم آبیاری مکانیزه با آب خام از چاه‌های آبی است که در سطح شهر وجود داشته و برای مصارف شرب قابل استفاده نیست.

قربانی با اشاره به برنامه‌های دهه مبارک فجر در شهر کرمانشاه گفت: نقطه عطف این دهه راهپیمایی بزرگ روز ۲۲ بهمن ماه است که همچون سال‌های گذشته برنامه‌های مختلفی برای آن تدارک دیده شده است.

وی افزود: در تعریف وزارت کشور با نگرش جدید بر شیوه‌مند کردن فعالیت شهرداری‌ها در این رخداد بر استفاده از تجارب شهرهای پیشرو و بازپخش اطلاعات برای دستیابی به یک الگوی مناسب تأکید شده است.

شهردار کرمانشاه، برگزاری جشنواره‌های کوچک برای مخاطبان کودک و نوجوان در مسیر راهپیمایی، نمایش پرچم یک کیلومتری بر روی دستان راهپیمایان، چهره‌آرایی شهر، نورافشانی آسمان شهر در شب بیست و دوم بهمن ماه و تصاویر حجم شده از وقایع انقلاب را از جمله برنامه‌های در دست اقدام شهرداری کرمانشاه برشمرد.

جوادی: توسعه فضای سبز باید با گونه‌های سازگار اقلیمی صورت گیرد

در ادامه یکی از کارشناسان دفتر فنی استانداری کرمانشاه اعلام کرد: در هشت شهر استان کرمانشاه سرانه فضای سبز ۱۴ متر مربع است و در ۱۰ شهر دیگر هم این سرانه کمتر از هفت متر مربع است.

جوادی افزود: در برخی شهرهای استان هم سرانه فضای سبز در حد صفر تا یک متر مربع است.

وی ابراز امیدواری کرد میانگین سرانه فضای سبز در همه شهرهای استان کرمانشاه تا پایان برنامه ششم توسعه به ۱۴ متر مربع برسد.

جوادی، بهترین روش در توسعه فضاهای سبز را نه چمن کاری و کشت گونه‌های پرمصرف از نظر آب، بلکه کاشت درختان سازگار با شرایط اقلیمی شهرهای استان کرمانشاه عنوان کرد.

وی همچنین خواستار کمترین مداخله در طبیعت و دست نبردن در توپوگرافی طبیعی شهرها از سوی شهرداری ها شد و گفت: لازم است استفاده از سیمان و سایر مصالح را به حداقل برسانیم.