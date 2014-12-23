به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدابراهیم پیشنمازی، شامگاه دوشنبه، در یادواره سرداران و ۱۴۰۰ شهید گرگان، گفت: در شرایط حال حاضر عبودیت یعنی پیروی و مطیع محض ولایت فقیه بودن.

وی افزود: عبودیت وجه پنهان دین است و شهیدان چون به این وجه پنهان یقین پیدا کرده و می دانستند که شهادت بالاترین مقام نزد خداوند است، جان خود را برای ماندگاری دین خدا نثار کردند.

وی با تاکید بر اهمیت مقام شهدا، بیان کرد: امیرالمومنین (ع) با آن همه فضایل وقتی هنگام نماز در محراب مسجد به شهادت می رسد، می فرماید که به خدای کعبه که رستگار شدم.

حجت الاسلام پیشنمازی ضمن بیان این که انبیای الهی برای اصلاح باورهای غلط انسان آمدند، هدف شهدا را همسو با این رسالت دانست و گفت: خانواده شهدا هویت و آبروی انقلاب اسلامی هستند زیرا چنین فرزندانی تریبت کردند.

وی تقوا، علم و جهاد را سه ملاک اصلی در برتری انسان دانست و با بیان این که مقام جهاد در راه خدا و شهادت بالاترین آنها است، تأکید کرد: تفسیرهای قرآن و اسلام در ۵ اصل یعنی اصول دین خلاصه می شود که اگر انسان به آن عمل کند، به کمال و سعادت ابدی دست می یابد.