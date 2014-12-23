پیروزی شیکاگوبولز مقابل صدرنشین کنفرانس شرق

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال شیکاگو بولز بامداد امروز سه شنبه در ادامه مسابقات حرفه‌ای NBA میزبان تورنتو رپتورز، صدرنشین کنفرانس شرق این رقابتها بود که در پایان پیروزی 129 بر 120 را برابر این حریف قدرتمند خود رقم زد. "دریک روز" گارد تیم شیکاگو با کسب 29 امتیاز ستاره این تیم بود اگرچه امتیازآورترین بازیکن میدان "کیلی لاوری" از تورنتو لقب گرفت که 34 امتیاز کسب کرد.

در سایر دیدارهای بامداد امروز نتایج زیر کسب شده است:

* شارلوت هورنتس 110 - دنور ناگتس 82

* هوستون راکتس 110 - پورتلند بلیزرز 95

* دالاس ماوریکس 102 - آتلانتا هاوکس 105

* گلدن استیت وریرز 128 - ساکرامنتو کینگز 108

* ممفیس گریزلیز 91 - یوتا جاز 97

* سن آنتونیو اسپرز 125 - لس آنجلس کلیپرز 118