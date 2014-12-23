عبور از سختی ها در سیستان و بلوچستان تلاش مضاعف و هنرمندانه می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی صبح سه شنبه در مراسم برگزاری رزمایش طرح امداد زمستانی که با حضور گروه های اورژانس، هلال احمر، راه و شهرسازی، پلیس راه و اعضای ستاد بحران استانداری در بزرگراه خلیج فارس زاهدان برگزار شد بر هماهنگی و تعامل دستگاه های مربوطه به منظور ارایه خدمات مطلوب به مسافران تاکید کرد.

استاندار در این مراسم در جمع مسئولان راهداری، هلال احمر و فرماندهان پلیس راه ضمن قدردانی از تلاش آنها در راستای ارتقای شاخص های ایمنی و ایجاد امنیت در جاده های استان بیان داشت: اثر کار و زیبایی نقش شما که خود را وقف مردم کرده اید برای دیگران رفاه و آسایش به همراه دارد و اقدامی ارزشمند است.

علی اوسط هاشمی بیان داشت: افرادی که لحظات خود را وقف خدمت به مردم می کنند باید به نقش فعالانه و مسئولانه خود توجه داشته باشند.

استاندار با بیان اینکه حضور ثانیه ای راهداران و نیروهای پلیس و امداد رسانی در زندگی بسیاری از هموطنان ما نقشی حیاتی دارد ادامه داد: حضور نیروهای امداد و نجات در نقاط مختلف استان و در محور های مواصلاتی قوت قلبی برای مسافران و رهگذران است.

وی بیان داشت: حضور نیروهای امدادی، راهداران و تمامی دستگاه هایی که به منظور خدمت و کمک به مردم در شرایط سخت در محورهای مواصلاتی استقرار دارند خود عامل به تولید ثروت و ایجاد حس امنیت و در نهایت ضامن به حضور سرمایه ها در استان می شود.

هاشمی تاکید کرد: تمامی پایگاه های ثابت امداد و نجات و همچنین راهدارخانه ها و هر ایستگاه موجود در این طرح باید تبدیل به مقصد و به مکانی برای توقف مسافران و رانندگان تبدیل شود.

وی از پایگاه های امدادی مستقر در محور های استان به مکانی برای تزریق مهربانی نام برد و افزود: ارایه خدمات در این پایگاه ها نباید تنها به خدمات صرف پزشکی و یا امدادی تبدیل شود بلکه باید به محلی برای همراهی و ایجاد همدلی و آرامش تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در رزمایش طرح زمستانی که صبح امروز با حضور دستگاه های امدادی و پلیس راه و خودرو های راهداری در بزرگراه خلیج فارس زاهدان برگزار شد تعداد ۱۳۰ گروه با استفاده از ۱۲۳ دستگاه خودرو شامل ۴۰ گروه از اورژانس، تعداد ۲۹ گروه از جمعیت هلال احمر و تعداد ۲۵ گروه گشتی از پلیس راه استان و همچنین تعداد ۶۹۰ راهدار با پشتیبانی امداد هوایی توان و آمادگی خود را به نمایش گذاشتند.