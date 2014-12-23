ژنرال دمپسی: برای حفظ گزینه نظامی نیاز به بودجه بیشتر داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بودجه دفاعی آمریکا برای تحقق اهدافش را ناکافی دانست.

دمپسی در سخنرانی ویدئویی اعلام کرد بودجه دفاعی آمریکا باید با اهداف نظامی و سیاسی این کشور تناسب داشته باشد.

وی خطاب به نظامیان آمریکایی گفت: ما هنوز نیاز به انعطاف پذیری بیشتری در زمینه بودجه دفاعی داریم و باید منابع خود را با آرزوها و اهدافمان تطبیق دهیم. ما با بودجه کم نمی توانیم کارهای بزرگ انجام دهیم.

دمپسی معتقد است کاهش بودجه دفاعی، برتری آمریکا را در برابر دشمنانش تضعیف می کند.

وی با اشاره به بودجه 585 میلیارد دلاری وزارت دفاع آمریکا که هفته گذشته به تصویب رسیده است، کمبود بودجه وزارت دفاع را همچنان مایه نگرانی دانسته و گفت ما برای حفاظت از گزینه های نظامی برای ملتمان نیاز به حمایت بیشتری داریم.