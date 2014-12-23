تیم ملی اکنون به حمایت نیاز دارد/ شانس قهرمانی در آسیا را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوری در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال درباره اردوی رو به پایان این تیم در آفریقای جنوبی گفت: اردوی خوبی بود. شرایط آب و هوایی ژوهانسبورگ شباهت زیادی با وضعیت هوایی استرالیا در این فصل داشت. ما در این مدت تلاش کردیم با توجه به امکاناتی که در این اردو برایمان فراهم بود آماده شویم.

وی ادامه داد: بازیکنان هم با تمام وجود تمرین کردند. تمرینهای خیلی خوبی انجام دادیم. فقط امیدوارم روند آماده سازی مان بهتر پیش برود و برای جام ملتهای آسیا آماده شویم. تیم ملی اکنون به حمایت نیاز دارد و باید برای موفقیت این تیم هر کاری لازم است، انجام دهیم.

هافبک ملی پوش پرسپولیس افزود: مشابه اردوی آفریقای جنوبی را قبل از جام جهانی برگزار کردیم و همه نتیجه این اردو را در برزیل دیدیم. به نظرم کی روش برنامه ریزی دقیقی دارد. برای تک تک لحظات برنامه دارد و من یقین دارم این اردو می تواند روند آماده سازی ما برای حضور در جام ملتهای آسیا را مثبت تر کند.

نوری با اشاره به سرمایه گذاری کشورهای حوزه خلیج فارس، گفت: سرمایه گذاری آنها با ما قابل مقایسه نیست و فقط غیرت ایرانی است که می تواند گره گشا باشد. قطر چندین بازیکن تبعه گرفته است. امارات هم که سالهاست در فوتبال خرج می کند. آنها هر کدام 15، 16 بازی قوی انجام داده اند ولی ما خیلی کمتر این فرصت نصیبمان شده است. به هر حال با این شرایط کنار آمده ایم. از نظر امکانات قابل مقایسه نیستیم اما به لحاظ غیرت، هوش و تکنیکی، ما هم بازیکنان بهتری داریم هم مربی برتری.

وی درباره پیش بینی اش از نتایج تیم ملی در آفریقای جنوبی گفت: نظرم این است که ما در این دوره شانس قهرمانی داریم. اگر در مرحله حذفی با قرعه خوبی روبه رو شویم می توانیم تا فینال هم صعود کنیم.